Upravo zbog toga veliki broj putnika pokušava da pronađe načine da sa sobom ponese što više stvari bez dodatnog plaćanja, a jedna Australijanka tvrdi da je osmislila nekoliko trikova koji joj u tome pomažu.

Danika Harison podelila je na društvenim mrežama svoje metode pakovanja za letove kompanije Rajaner, poznate po strogim pravilima kada je reč o ručnom prtljagu.

Torba koja krije više nego što izgleda

Njen prvi trik je korišćenje velike torbe za rame koja spolja deluje mnogo manja nego što zapravo jeste. Nakon što je napuni do maksimuma, na spoljne delove torbe kači dodatne predmete poput kačketa kako bi oslobodila prostor unutra.

Jakna kao saveznik

Kako bi prikrila koliko je torba zapravo puna, preko nje prebacuje jaknu koja skriva dodatni prtljag od pogleda.

Pored toga, deo garderobe smešta u putni jastuk za vrat, koji na prvi pogled izgleda sasvim obično, ali može da posluži kao dodatni prostor za odlaganje stvari.

Trik za odvlačenje pažnje

Danika sa sobom nosi i standardnu ličnu torbu dozvoljenu pravilima, dok su ostale stvari sakrivene ispod jakne.

Na taj način ostavlja utisak da poseduje samo jedan komad prtljaga, što prema njenim rečima smanjuje mogućnost dodatnih provera tokom ukrcavanja.

Njeni snimci izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su neki korisnici pohvalili njenu snalažljivost, dok su drugi upozorili da putnici ipak moraju da poštuju pravila avio-kompanija kako bi izbegli neprijatnosti na aerodromu.