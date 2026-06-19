Na isti dan kada Jupiter ulazi u znak Lava i započinje svoj jednogodišnji ciklus, 30. juna počinje i retrogradni Merkur u Raku. Ovaj astrološki tranzit tradicionalno se povezuje sa otežanom komunikacijom, kašnjenjima, nesporazumima i povratkom nerešenih situacija iz prošlosti.

Pošto se Merkur kreće kroz znak koji simbolizuje emocije, porodicu i sećanja, mnogi će se tokom ovog perioda vraćati starim razgovorima, odnosima i odlukama koje nisu do kraja razrešili.

Prema astrološkim tumačenjima, najveći uticaj retrogradnog Merkura osetiće Rakovi, Ovnovi, Vage i Jarčevi.

Rak

Rakovi će biti pod najjačim uticajem ovog tranzita jer se retrogradni Merkur odvija upravo u njihovom znaku.

Mogući su nesporazumi sa bliskim ljudima, pojačana emotivna osetljivost i preispitivanje važnih životnih odluka. Pojedini Rakovi imaće priliku da poprave odnose koji su bili narušeni, dok će drugi konačno zatvoriti poglavlja koja ih već dugo opterećuju.

Ovo je period u kojem bi trebalo izbegavati ishitrene reakcije i važne odluke donete pod naletom emocija.

Ovan

Ovnovi će najveću pažnju usmeriti na porodične odnose, dom i privatni život.

Stare porodične teme mogle bi ponovo da postanu aktuelne, a pojedini pripadnici ovog znaka suočiće se sa promenama planova vezanih za nekretnine, renoviranje ili preseljenje.

Strpljenje će biti ključ uspeha, jer mnoge situacije neće biti onakve kakvima se na prvi pogled čine.

Vaga

Za Vage retrogradni Merkur donosi izazove u profesionalnoj sferi.

Moguća su kašnjenja, nesporazumi sa nadređenima, promene poslovnih planova ili vraćanje na projekte za koje su mislile da su završeni.

Ipak, ovaj period može biti koristan za ispravljanje starih grešaka i jačanje profesionalnog ugleda kroz diplomatski pristup i pažljivu komunikaciju.

Jarac

Jarčevi će najviše promena doživeti kroz partnerske odnose.

Moguće je ponovno pojavljivanje bivših partnera ili otvaranje tema koje su dugo ostale nerešene. Mnogi pripadnici ovog znaka biće primorani da se suoče sa emocijama koje su dugo potiskivali.

Iako period može biti izazovan, doneće i priliku za jasnije sagledavanje sopstvenih potreba i očekivanja u ljubavi.

Šta donosi retrogradni Merkur?

Astrolozi smatraju da retrogradni Merkur nije nužno negativan period. Iako može doneti zastoje, nesporazume i promene planova, njegova svrha je da nas podstakne da zastanemo, preispitamo odluke i završimo ono što je ostalo nedovršeno.

Zato se tokom ovog tranzita preporučuje dodatna pažnja u komunikaciji, proveravanje važnih informacija i izbegavanje impulsivnih odluka, naročito kada su u pitanju emocije, porodica i partnerski odnosi.