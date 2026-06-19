Kora jabuke često završava u kanti za otpatke, iako upravo ona sadrži najveći deo hranljivih materija ovog voća. Stručnjaci ističu da se u tankoj ljusci krije značajan deo vlakana, antioksidanata i biljnih jedinjenja koja imaju važnu ulogu u zdravlju organizma.

Zašto je kora jabuke nutritivno najbogatiji deo

Dok je sredina jabuke bogata vodom i prirodnim šećerima, kora sadrži koncentrisaniji izvor vlakana i biljnih jedinjenja.

U njoj se nalaze pektin, kvercetin i polifenoli – supstance koje imaju antioksidativno i protivupalno dejstvo. Posebno se izdvaja pektin, rastvorljivo vlakno koje doprinosi dužem osećaju sitosti i boljem radu creva.

Zbog toga, oguljena jabuka može imati znatno manji nutritivni efekat u odnosu na celu voćku.

Kako kora jabuke deluje na organizam

Vlakna iz kore jabuke pomažu varenju i mogu doprineti regulaciji nivoa holesterola u krvi. Antioksidanti, poput kvercetina, pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Istraživanja objavljena u stručnim časopisima iz oblasti prehrambene hemije ukazuju da kora jabuke ima znatno veću antioksidativnu aktivnost u odnosu na unutrašnji deo ploda.

Da li je bolje jesti jabuku sa korom

U većini slučajeva – da. Jabuka sa korom obezbeđuje više vlakana, više zaštitnih biljnih jedinjenja i bolji osećaj sitosti.

Guljenjem se uklanja deo hranljivih materija, pa se smanjuje ukupna nutritivna vrednost ploda.

Kako iskoristiti koru jabuke

Postoji više jednostavnih načina da se kora jabuke ne baca:

jabuku jesti celu, uz dobro pranje

osušene kore koristiti za pripremu blagog čaja

samlevenu koru dodavati u smutije, jogurt ili peciva

Važno je da se jabuke pre konzumacije dobro operu, posebno ako su tretirane zaštitnim slojevima ili voskom. U tom slučaju preporučuje se pranje toplom vodom uz blago trljanje.

Na šta treba obratiti pažnju

Iako je kora jabuke zdrava, kvalitet ploda je važan. Preporučuje se konzumacija jabuka iz proverenih izvora i temeljno pranje pre jela.

Kora jabuke nije zamena za uravnoteženu ishranu, ali može biti jednostavan način da se poveća unos vlakana i biljnih antioksidanata u svakodnevnoj ishrani.

Kora jabuke predstavlja jedan od najpotcenjenijih delova voća. Umesto da se baca, može postati vredan deo ishrane koji doprinosi boljem unosu vlakana i antioksidanata – uz minimalan trud.