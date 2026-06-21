Koliko puta vam se dogodilo da kupite savršeno žute banane, a već nakon nekoliko dana postanu tamne, mekane i prezrele? Upravo zbog toga ovo voće spada među namirnice koje se najčešće bacaju u domaćinstvima.

Stručnjakinja za čuvanje hrane Kejt Hol otkrila je jednostavan trik koji može značajno produžiti vek trajanja banana i pomoći da duže zadrže kvalitet. Sve što vam je potrebno već se nalazi u vašoj kuhinji – zamrzivač.

Zamrzavanje kao jednostavno rešenje

Umesto da čekate da banane prezru i završite sa pripremom kolača kako ih ne biste bacili, možete ih na vreme zamrznuti i sačuvati za kasniju upotrebu.

Postupak traje svega nekoliko minuta:

Oljuštite banane.

Isecite ih na kolutiće.

Rasporedite ih na tacnu ili pleh obložen papirom za pečenje.

Vodite računa da se komadi ne dodiruju kako se ne bi slepili.

Stavite ih u zamrzivač dok se potpuno ne zalede.

Nakon toga ih prebacite u kese ili posude namenjene za zamrzavanje.

Na ovaj način banane mogu ostati upotrebljive znatno duže, bez gubitka ukusa i nutritivnih vrednosti.

Za šta možete koristiti zamrznute banane?

Zamrznute banane nisu samo način da sprečite bacanje hrane, već i praktičan sastojak za brojne recepte.

Odlično se uklapaju u:

Smutije i proteinske napitke

Domaći sladoled od banane

Voćne deserte

Zdrave kolače i mafine

Čokoladne zalogaje sa puterom od kikirikija

Zahvaljujući kremastoj teksturi nakon blendiranja, često mogu da zamene industrijske sladolede i zaslađene dodatke.

I krastavci mogu u zamrzivač

Zanimljivo je da se sličan postupak može primeniti i na krastavce.

Dovoljno je da ih isečete na tanke kolutiće i zamrznete, a kasnije ih možete koristiti:

Umesto kockica leda u vodi ili limunadi

Kao dodatak osvežavajućim napicima

Za pripremu neobičnih ledenih deserata i sorbea

Na taj način dobijate dodatno osveženje tokom toplih letnjih dana.

Manje bacanja hrane, veća ušteda

Pravilno korišćenje zamrzivača može pomoći da produžite trajanje mnogih namirnica i smanjite količinu hrane koja završava u smeću.

Osim što ćete sačuvati voće i povrće od propadanja, na ovaj način možete i značajno smanjiti troškove domaćinstva.

Jednostavna navika poput zamrzavanja prezrelih banana može vam obezbediti sastojke za brojne recepte, ali i sprečiti nepotrebno bacanje hrane, što je korisno i za kućni budžet i za životnu sredinu.