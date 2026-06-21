Koliko puta vam se dogodilo da kupite savršeno žute banane, a već nakon nekoliko dana postanu tamne, mekane i prezrele? Upravo zbog toga ovo voće spada među namirnice koje se najčešće bacaju u domaćinstvima.
Stručnjakinja za čuvanje hrane Kejt Hol otkrila je jednostavan trik koji može značajno produžiti vek trajanja banana i pomoći da duže zadrže kvalitet. Sve što vam je potrebno već se nalazi u vašoj kuhinji – zamrzivač.
Zamrzavanje kao jednostavno rešenje
Umesto da čekate da banane prezru i završite sa pripremom kolača kako ih ne biste bacili, možete ih na vreme zamrznuti i sačuvati za kasniju upotrebu.
Postupak traje svega nekoliko minuta:
- Oljuštite banane.
- Isecite ih na kolutiće.
- Rasporedite ih na tacnu ili pleh obložen papirom za pečenje.
- Vodite računa da se komadi ne dodiruju kako se ne bi slepili.
- Stavite ih u zamrzivač dok se potpuno ne zalede.
- Nakon toga ih prebacite u kese ili posude namenjene za zamrzavanje.
Na ovaj način banane mogu ostati upotrebljive znatno duže, bez gubitka ukusa i nutritivnih vrednosti.
Za šta možete koristiti zamrznute banane?
Zamrznute banane nisu samo način da sprečite bacanje hrane, već i praktičan sastojak za brojne recepte.
Odlično se uklapaju u:
- Smutije i proteinske napitke
- Domaći sladoled od banane
- Voćne deserte
- Zdrave kolače i mafine
- Čokoladne zalogaje sa puterom od kikirikija
Zahvaljujući kremastoj teksturi nakon blendiranja, često mogu da zamene industrijske sladolede i zaslađene dodatke.
I krastavci mogu u zamrzivač
Zanimljivo je da se sličan postupak može primeniti i na krastavce.
Dovoljno je da ih isečete na tanke kolutiće i zamrznete, a kasnije ih možete koristiti:
- Umesto kockica leda u vodi ili limunadi
- Kao dodatak osvežavajućim napicima
- Za pripremu neobičnih ledenih deserata i sorbea
Na taj način dobijate dodatno osveženje tokom toplih letnjih dana.
Manje bacanja hrane, veća ušteda
Pravilno korišćenje zamrzivača može pomoći da produžite trajanje mnogih namirnica i smanjite količinu hrane koja završava u smeću.
Osim što ćete sačuvati voće i povrće od propadanja, na ovaj način možete i značajno smanjiti troškove domaćinstva.
Jednostavna navika poput zamrzavanja prezrelih banana može vam obezbediti sastojke za brojne recepte, ali i sprečiti nepotrebno bacanje hrane, što je korisno i za kućni budžet i za životnu sredinu.
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