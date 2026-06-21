Sa dolaskom toplijih dana, sve više ljudi uređuje dvorišta i priprema spoljne prostore za letnju sezonu. Međutim, upravo u ovom periodu godine raste i aktivnost pacova, zbog čega stručnjaci upozoravaju vlasnike kuća da na vreme preduzmu preventivne mere kako bi zaštitili svoje domove i okućnice.

Jedno od prirodnih rešenja koje poslednjih godina privlači veliku pažnju jesu kuglice vate natopljene eteričnim uljem paprene mente. Kako temperature rastu i počinje najtopliji deo godine, intenzivan miris ove biljke može predstavljati neprijatnu prepreku za pacove, kojima ovakvi jaki mirisi smetaju.

Prema navodima portala Express.co.uk, kuglice vate natopljene uljem mente najbolje je postaviti na sledeća mesta:

U blizini šupa i garaža

Oko prostora za odlaganje otpada

Na baštenskim terasama

Pored ulaznih tačaka oko cevi, odvoda i pomoćnih objekata

Prirodna sredstva nisu dovoljna bez dobre prevencije

Iako eterično ulje mente može privremeno da pomogne u odvraćanju glodara, stručnjaci ističu da nijedna prirodna metoda ne može zameniti temeljnu prevenciju.

Džon Vajtli Vilkson iz kompanije Acorn Environment Services upozorava da je uklanjanje izvora hrane i potencijalnih skrovišta i dalje najefikasniji način zaštite.

„Pacovi neprestano traže hranu, vodu i zaklon, naročito tokom proleća i početka leta kada se aktivnosti na otvorenom intenziviraju. Jaki mirisi mogu privremeno da ih odvrate od određenih mesta, ali vlasnici pre svega moraju da uklone sve što ih privlači u dvorište. Ljudi često potcenjuju koliko brzo pacovi mogu da se nasele u blizini kuće ukoliko imaju pristup hrani i mestima za skrivanje“, objašnjava Vilkson.

Pet koraka koji mogu sprečiti pojavu pacova

Kako biste smanjili rizik od pojave glodara u svom okruženju, stručnjaci preporučuju sledeće mere:

1. Dobro zatvarajte kante za otpad

Spoljne kante i kontejneri treba uvek da budu čvrsto zatvoreni kako bi se sprečio pristup ostacima hrane.

2. Ne ostavljajte hranu za ljubimce napolju

Hrana za pse i mačke ostavljena tokom noći može privući pacove i druge štetočine.

3. Redovno čistite prostor oko hranilica za ptice

Ostaci semenki i hrane koji padaju na zemlju predstavljaju lak izvor hrane za glodare.

4. Održavajte dvorište urednim

Redovno košenje trave, uklanjanje korova i orezivanje gustog rastinja smanjuju broj mesta pogodnih za skrivanje.

5. Zatvorite sve pukotine i otvore

Pacovi se mogu provući kroz veoma male otvore, zbog čega je važno zaptiti rupe i pukotine na kući, garaži i pomoćnim objektima.

Kako da prepoznate prisustvo pacova?

Čak i male količine otpada ili neuredan spoljni prostor mogu biti dovoljne da privuku pacove. Ako sumnjate da su se već pojavili u vašoj blizini, obratite pažnju na sledeće znakove:

Izmet pacova u dvorištu, garaži ili pomoćnim objektima

Zvukove grebanja iz zidova, plafona ili šupa

Tragove glodanja na drvetu, plastici i drugim materijalima

Rupe u zemlji u blizini ograda i objekata

Oštećene kese i vreće za smeće

Stručnjaci upozoravaju da je važno reagovati čim primetite prve znake prisustva glodara. Pravovremena intervencija može sprečiti njihovo razmnožavanje i znatno veće probleme u domaćinstvu.