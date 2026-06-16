Prema tvrdnjama prisutnih, atmosfera je tokom većeg dela večeri bila odlična. Gosti su uživali u muzici, veselju i zdravicama, a ništa nije nagoveštavalo da će uslediti neprijatna scena koja će zaseniti ceo događaj.

Sve je krenulo tokom zdravice

Kako navode gosti, problemi su počeli kada je na red za govor došao mladoženjin kum. Na početku je sve izgledalo sasvim uobičajeno. Govorio je o njihovom prijateljstvu, zajedničkom odrastanju i uspomenama koje dele.

Prisutni su pažljivo slušali i smejali se anegdotama koje je prepričavao. Međutim, situacija je naglo promenila tok.

„Želim ti srećan brak i nadam se da ćeš sada, kao porodičan čovek, konačno naći vremena da mi vratiš dug od 2.000 evra“, navodno je rekao kum pred punom salom.

U prvi mah mnogi su pomislili da je reč o šali. Međutim, kada su primetili ozbiljna lica kuma i mladoženje, postalo je jasno da situacija nije nimalo bezazlena.

Nastao muk među gostima

Prema svedočenjima prisutnih, kum je nastavio da govori o novcu koji je navodno pozajmio prijatelju pre nekoliko godina kako bi mu pomogao oko kupovine stana.

U sali je zavladala potpuna tišina, a neprijatnost je postajala sve veća iz minuta u minut.

Situacija je dodatno eskalirala kada je jedan član porodice mladoženje pokušao da mu oduzme mikrofon. Ubrzo je došlo do međusobnog dobacivanja i rasprave.

Muzika je prekinuta usred pesme, a gosti su u neverici posmatrali šta se dešava.

Mlada nije mogla da zadrži suze

Prema navodima gostiju, najteže je celu situaciju podnela mlada.

U jednom trenutku navodno je briznula u plač i napustila salu u pratnji kume i nekoliko prijateljica.

Dok su jedni pokušavali da je uteše, u sali je tenzija nastavila da raste.

Nekoliko starijih članova porodice stalo je između zavađenih strana kako bi sprečilo da verbalni sukob preraste u fizički obračun.

„Nikada nisam video takvu situaciju na svadbi. Malo je falilo da dođe do tuče“, ispričao je jedan od gostiju.

Posle 40 minuta usledilo pomirenje

Nakon skoro 40 minuta napete atmosfere, mladenci su se vratili u salu.

Prema rečima prisutnih, mladoženja je prišao kumu, razgovarao sa njim nekoliko minuta, a zatim su se rukovali pred gostima.

Tek tada je slavlje nastavljeno, a muzika ponovo zasvirala.

Ipak, iako je svadba trajala do kasno u noć, većina gostiju je narednih dana pričala samo o jednom detalju.

„Hrana je bila odlična, muzika vrhunska, ali niko ne priča o tome. Svi pričaju samo o kumu i tih 2.000 evra“, rekao je jedan od gostiju kroz smeh.

Da li je sporni dug zaista postojao ili je u pitanju bila neslana šala koja je otišla predaleko, ostalo je nepoznato. Ono što je sigurno jeste da će se ova svadba još dugo pamtiti po trenutku koji je potpuno promenio tok proslave.