Dok cene letovanja u inostranstvu iz godine u godinu rastu, sve više građana odlučuje da odmor provede u Srbiji. Upravo zbog pristupačnih cena, prirodnog okruženja i zdravstvenih benefita, banjski turizam beleži sve veće interesovanje, a jedna destinacija posebno se izdvaja kao najpovoljnija.

Kako prenosi Blic Biznis, reč je o Mataruškoj Banji, koja se nalazi svega osam kilometara od Kraljeva i poslednjih meseci privlači veliki broj turista koji žele da spoje odmor i uštedu. Na pojedinim platformama za rezervaciju smeštaja noćenje može da se pronađe već od 1.100 dinara po sobi.

Mataruška Banja postaje hit među turistima

Mataruška Banja smeštena je uz reku Ibar i okružena planinama, zbog čega predstavlja idealnu destinaciju za one koji žele mirniji odmor daleko od velikih gradskih gužvi.

Osim privatnog smeštaja po veoma pristupačnim cenama, gostima su na raspolaganju i apartmani, pansioni i hoteli različitih kategorija. Oni koji žele više komfora mogu da biraju skuplje opcije, dok turisti sa manjim budžetom i dalje mogu da pronađu veoma povoljan smeštaj.

Smeštaj može da se pronađe za svega 1.100 dinara

Prema podacima iz teksta, najjeftinije opcije podrazumevaju sobe sa terasom, kuhinjom i kupatilom, udaljene manje od jednog kilometra od centra banje. Ostali privatni smeštaji uglavnom se kreću od oko 4.000 dinara naviše, dok hotelski smeštaj sa doručkom može da košta između 3.700 i više od 13.000 dinara po noćenju, u zavisnosti od sadržaja i perioda boravka.

Lekovita voda pomaže kod više zdravstvenih problema

Mataruška Banja nije poznata samo po cenama već i po svojim lekovitim svojstvima. Mineralna voda, čije je dejstvo poznato još od kraja 19. veka, bogata je sumporom, fosforom i kalijumom.

Tradicionalno se koristi kod problema sa krvnim sudovima, reumatskih oboljenja i određenih ginekoloških tegoba. Upravo zbog toga ova banja ima dugu tradiciju zdravstvenog turizma i rehabilitacije. Gostima su na raspolaganju i specijalizovane ustanove za oporavak i terapije.

Sve više građana bira domaće destinacije

Poslednjih godina domaće banje doživljavaju novu popularnost. Mnogi građani traže mesta koja nude dobar odnos cene i kvaliteta, a Mataruška Banja se sve češće nalazi na listi preporuka upravo zbog pristupačnih troškova.

Blizina Kraljeva, lekovita voda i povoljan smeštaj čine je zanimljivim izborom za vikend odmor, ali i za duži boravak tokom leta. Sve to potvrđuje da kvalitetan odmor ne mora nužno da podrazumeva odlazak u inostranstvo niti velike troškove.