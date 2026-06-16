Iako hotelske sobe često deluju jednostavno i svedeno, iza njihovog uređenja kriju se brojni dizajnerski trikovi koji prostor čine prostranijim, funkcionalnijim i elegantnijim. Jedan od najefikasnijih detalja koji stručnjaci sve češće preporučuju za male stanove jesu lebdeći noćni stočići.

Ovo jednostavno rešenje može vizuelno povećati spavaću sobu, osloboditi dragocen prostor i uneti moderan izgled bez velikih ulaganja.

Zašto lebdeći noćni stočići menjaju izgled prostorije?

U manjim spavaćim sobama svaki centimetar je važan. Klasični noćni ormarići često zauzimaju mnogo mesta i dodatno opterećuju prostor.

Kada se stočić montira direktno na zid, pod ostaje slobodan, što stvara osećaj prozračnosti i lakšeg kretanja kroz prostoriju.

Dizajneri enterijera ističu da upravo ovaj trik godinama koriste hoteli svih kategorija – od manjih motela do luksuznih apartmana.

Kada nameštaj ne dodiruje pod, pogled nesmetano prolazi kroz prostoriju, pa soba deluje veće i urednije nego što zaista jeste.

Vizuelno više prostora bez renoviranja

Prednost lebdećih stočića nije samo estetska.

Njihovom ugradnjom dobijate:

više slobodnog prostora za kretanje,

lakše održavanje i čišćenje poda,

moderniji izgled enterijera,

manje vizuelnog opterećenja u prostoriji.

Stručnjaci navode da upravo kombinacija funkcionalnosti i jednostavnog dizajna čini ovo rešenje jednim od najpopularnijih trendova u uređenju spavaćih soba.

Ne morate kupovati skup nameštaj

Dobra vest je da za ovaj efekat nije neophodno ulagati u luksuzne komade.

Ako vam je pored kreveta potrebno samo mesto za telefon, knjigu ili naočare, obična zidna polica može uspešno zameniti klasičan noćni stočić.

Na taj način dobijate praktičnu površinu bez zauzimanja dodatnog prostora.

Kako postići pravi hotelski izgled?

Za one koji žele da spavaća soba izgleda poput moderne hotelske sobe, dizajneri preporučuju nekoliko detalja:

Skrivene fioke

Plitke i diskretne fioke idealne su za odlaganje sitnica koje ne želite da budu na vidiku.

Ugrađeni punjači

Savremeni modeli često imaju USB priključke ili bežične punjače za mobilne telefone, čime se eliminiše nered od kablova.

Minimalistički dizajn

Uži modeli sa jednostavnim linijama vizuelno su laganiji i bolje se uklapaju u manje prostorije.

Iako imaju manju površinu od klasičnih ormarića, na njima bez problema ima mesta za lampu, knjigu, sat ili dekorativnu vazu.

Najvažnije pravilo pri montaži

Prilikom postavljanja lebdećih stočića visina igra ključnu ulogu.

Ako su postavljeni previsoko ili prenisko, mogu narušiti funkcionalnost i izgled prostorije.

Dizajneri savetuju da gornja površina stočića bude u ravni sa vrhom dušeka. Na taj način sve što vam je potrebno ostaje nadohvat ruke, a prostor zadržava skladan i elegantan izgled.

Mala promena, velika razlika

Uređenje male spavaće sobe ne mora da podrazumeva skupe radove i zamenu kompletnog nameštaja. Ponekad je dovoljan jedan pametan detalj da prostor deluje veće, urednije i modernije.

Upravo zato lebdeći noćni stočići ostaju jedan od omiljenih trikova dizajnera enterijera i rešenje koje već godinama uspešno koriste najbolji hoteli širom sveta.