Tokom pripreme aviona za poletanje i sletanje, putnici se često susreću sa nizom pravila koja mogu delovati rutinski ili nevažna. Međutim, jedno od najčešćih – obavezno podizanje roletni na prozorima – ima veoma važnu bezbednosnu funkciju.

Iako mnogi putnici smatraju da je reč o standardnoj proceduri bez posebnog značaja, stručnjaci iz oblasti avijacije ističu da se iza ovog pravila krije nekoliko ključnih razloga koji mogu biti presudni u hitnim situacijama.

Poletanje i sletanje – najkritičnije faze leta

Prema podacima stručnih organizacija za letačke operacije, poletanje i sletanje predstavljaju najosetljivije faze svakog leta. U tim trenucima dolazi do najvećeg broja incidentnih situacija, zbog čega se primenjuju najstroži bezbednosni protokoli.

Zato se od putnika traži da tokom ovih faza budu vezani, sedišta budu u uspravnom položaju, a roletne podignute.

Zašto je važno podići roletne?

Jedan od glavnih razloga odnosi se na prilagođavanje vida putnika. Kada su roletne podignute, oči se postepeno navikavaju na spoljašnje svetlosne uslove. U slučaju hitne evakuacije, ovo može biti presudno.

Ako bi kabina bila zatamnjena, nagli izlazak na dnevno svetlo ili u mrak mogao bi izazvati privremenu dezorijentaciju i usporiti evakuaciju.

Kroz prozor – dodatni bezbednosni „alat“

Otvoreni prozori omogućavaju posadi da u realnom vremenu prati šta se dešava izvan aviona. To može biti ključno u slučaju tehničkih problema, dima, požara ili oštećenja letelice.

Na osnovu vizuelne procene spoljašnje situacije, kabinsko osoblje može brzo da odluči koja strana aviona je bezbedna za evakuaciju, čime se izbegava potencijalno opasno otvaranje izlaza.

Istovremeno, i spasilačke ekipe na zemlji mogu brže proceniti stanje u kabini i reagovati efikasnije.

Dodatni detalji koje putnici često ne primećuju

Zanimljivo je da u kabini aviona postoje i diskretne oznake, poput crnih trouglova iznad određenih prozora. One služe kao orijentiri posadi za pregled krila i zakrilaca, jer se sa tih pozicija najbolje vidi stanje ključnih delova letelice.

Ove male, ali važne oznake još jednom pokazuju koliko je svaki detalj u avionu pažljivo osmišljen u funkciji bezbednosti.

Podizanje roletni u avionu nije formalnost, već deo šireg bezbednosnog sistema koji ima za cilj da zaštiti putnike u najkritičnijim trenucima leta. Iako deluje kao sitnica, ova procedura može igrati važnu ulogu u brzini reakcije i uspešnosti evakuacije.