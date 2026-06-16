Činjenica je da svaki narod ima neka svoja neobična, smešna ali i zastrašujuća narodna verovanja i sujeverja ali nam se ipak čini da su uvek naša sujeverja najbizarnija i najsmešnija.
Čovek i delovi tela
– Ako se novorođenče rodi sa košuljicom, veruje se da ga ne može probiti zrno iz puške.
– Ako se zagrize jabuka ili šta drugo, mora se u to pre huknuti, pa dati drugom da jede, da ne bi dobio gušu.
– Ne valja ulaziti u kuću skrštenih ruku.
– Ne valja muško udariti metlom, jer neće rasti.
– Ne valja ni za kim čistiti, jer ćeš mu zamesti sreću.
– Ako koga žensko udari nogom, neće imati napretka četrdeset dana.
– Kad se kome štuca, kaže se neko ga spominje.
– Kad zvoni desno uvo, čuće se dobar glas, ako zvoni levo ružan glas. Ako ga upita druga osoba koje uvo zvoni, onda će taj glas otići na tu osobu.
– Ako ti svrbi levi dlan, dobićeš novac, a za desni davaćeš novac.
– Kad koga svrbi nos, ljutiće se, a ako igra oko plakaće.
– Ako se zdrav čovjek oseća pospano, umorno, doći će do promene vremena.
– Bolovi na mestima starih povreda tela, znak je dolaska padavina.
– Ako ustaneš na levu nogu, ceo dan ti ništa neće polaziti za rukom.
– Ako se ugrizeš za jezik, neko te je slagao.
– Ako zaigra brada, doćiće ti neko drag.
Ljubavne čini
– Ako devojka uhvati slepog miša, pa obnese oko momka, on će tu devojku zavoleti i obratno.
– Cura koja se prva udaje, treba da opori čarapu, pa će se sve ostale cure oporiti, poudati za njom.
– Ako cura ili momak prođu između dvoje zaljubljenih dok su skupa, zavadiće ih.
– Ako se za curom koja se udaje neko baci vratilom od stana, cura neće opstati u braku, vratiće se.
Snovi
– Veruje se da svaki san ima i svoje značenje, pa i tumačenje.
Građenje
– Ne valja graditi kuću na istom mestu gde je bila stara kuća, radi dece. Ne valja kuću graditi naniže ispod stare kuće.
– U kuću se treba useliti za punog meseca, da kuća bude uvek puna.
Vatra, ognjište i prag
– Prvu vatru u kući treba ložiti pre podne.
– Kad vatra gudi/peva u šporetu biće padanja.
– Ako vatra slabo gori, dolaze kišni dani.
– Ako dim ide prema zemlji, biće kiše.
– Ne valja stojati na otvorenim kućnim vratima kada grmi.
– Ne valja sedeti na kućnom pragu.
– Ne valja sedeti ili stajati na ognjištu, jer se sa ognjišta porodica hrani.
– Ne valja zviždati oko ognjišta, dozivaš đavole.
Ostale stvari u kući
– Ne valja smeće ostavljati preko noći u kući.
– Ne valja stajati na mrve od hleba, da se ne ograjiše.
– Ne valja sinijom kucati o zemlju, radi groma.
– Kada se nešto proda ili daje na zajam, ne daje se da iznosi stvar onaj koji je došao po nju, to iznosi pred kuću domaćin ili kućno čeljade.
– Ako ostane kašika pod sinijom, znak je da će neko doći.
– Ako nekom ispadne zalogaj iz usta, znak je, da mu je neko od roda gladan.
– Kad se pogleda na sat, ako su kazaljke poklopljene, neko misli na tebe.
– Ne valja sedeti na ćošku/uglu stola.
– Ne valja hleb na siniji držati poklopljen/naopako.
– Ne valja strugati zagorelu šerpu, jer će ti pokisnuti svatovi.
– Hleb treba seći ka sebi, a ne od sebe.
– Ako se dete iznenada uplaši, treba ga napojit vodom preko maša.
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