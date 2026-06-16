Činjenica je da svaki narod ima neka svoja neobična, smešna ali i zastrašujuća narodna verovanja i sujeverja ali nam se ipak čini da su uvek naša sujeverja najbizarnija i najsmešnija.

Čovek i delovi tela

– Ako se novorođenče rodi sa košuljicom, veruje se da ga ne može probiti zrno iz puške.

– Ako se zagrize jabuka ili šta drugo, mora se u to pre huknuti, pa dati drugom da jede, da ne bi dobio gušu.

– Ne valja ulaziti u kuću skrštenih ruku.

– Ne valja muško udariti metlom, jer neće rasti.

– Ne valja ni za kim čistiti, jer ćeš mu zamesti sreću.

– Ako koga žensko udari nogom, neće imati napretka četrdeset dana.

– Kad se kome štuca, kaže se neko ga spominje.

– Kad zvoni desno uvo, čuće se dobar glas, ako zvoni levo ružan glas. Ako ga upita druga osoba koje uvo zvoni, onda će taj glas otići na tu osobu.

– Ako ti svrbi levi dlan, dobićeš novac, a za desni davaćeš novac.

– Kad koga svrbi nos, ljutiće se, a ako igra oko plakaće.

– Ako se zdrav čovjek oseća pospano, umorno, doći će do promene vremena.

– Bolovi na mestima starih povreda tela, znak je dolaska padavina.

– Ako ustaneš na levu nogu, ceo dan ti ništa neće polaziti za rukom.

– Ako se ugrizeš za jezik, neko te je slagao.

– Ako zaigra brada, doćiće ti neko drag.

Ljubavne čini

– Ako devojka uhvati slepog miša, pa obnese oko momka, on će tu devojku zavoleti i obratno.

– Cura koja se prva udaje, treba da opori čarapu, pa će se sve ostale cure oporiti, poudati za njom.

– Ako cura ili momak prođu između dvoje zaljubljenih dok su skupa, zavadiće ih.

– Ako se za curom koja se udaje neko baci vratilom od stana, cura neće opstati u braku, vratiće se.

Snovi

– Veruje se da svaki san ima i svoje značenje, pa i tumačenje.

Građenje

– Ne valja graditi kuću na istom mestu gde je bila stara kuća, radi dece. Ne valja kuću graditi naniže ispod stare kuće.

– U kuću se treba useliti za punog meseca, da kuća bude uvek puna.

Vatra, ognjište i prag

– Prvu vatru u kući treba ložiti pre podne.

– Kad vatra gudi/peva u šporetu biće padanja.

– Ako vatra slabo gori, dolaze kišni dani.

– Ako dim ide prema zemlji, biće kiše.

– Ne valja stojati na otvorenim kućnim vratima kada grmi.

– Ne valja sedeti na kućnom pragu.

– Ne valja sedeti ili stajati na ognjištu, jer se sa ognjišta porodica hrani.

– Ne valja zviždati oko ognjišta, dozivaš đavole.

Ostale stvari u kući

– Ne valja smeće ostavljati preko noći u kući.

– Ne valja stajati na mrve od hleba, da se ne ograjiše.

– Ne valja sinijom kucati o zemlju, radi groma.

– Kada se nešto proda ili daje na zajam, ne daje se da iznosi stvar onaj koji je došao po nju, to iznosi pred kuću domaćin ili kućno čeljade.

– Ako ostane kašika pod sinijom, znak je da će neko doći.

– Ako nekom ispadne zalogaj iz usta, znak je, da mu je neko od roda gladan.

– Kad se pogleda na sat, ako su kazaljke poklopljene, neko misli na tebe.

– Ne valja sedeti na ćošku/uglu stola.

– Ne valja hleb na siniji držati poklopljen/naopako.

– Ne valja strugati zagorelu šerpu, jer će ti pokisnuti svatovi.

– Hleb treba seći ka sebi, a ne od sebe.

– Ako se dete iznenada uplaši, treba ga napojit vodom preko maša.