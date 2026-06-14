Jutjuber Mič, koji sa suprugom vodi popularni kanal Project Untethered, otkrio je kako vaš izbor odeće može uticati na to koliko dugo ćete biti zadržani na aerodromskoj bezbednosnoj kontroli.

Mič i njegova partnerka Dej su digitalni nomadi koji godinama putuju svetom i dele savete za lakša i prijatnija putovanja na društvenim mrežama.

Među njima su i trikovi koji vam mogu pomoći da bez problema prođete bezbednosnu kontrolu na aerodromu.

Brushalteri mogu izazvati dodatne provere

Prema njegovim rečima, jedan od odevnih predmeta koji ponekad izaziva probleme su brushalteri sa žicom. Metalni delovi mogu da aktiviraju detektore metala, iako to nije pravilo na svakom aerodromu.

„Među putnicima postoje različita iskustva kada su u pitanju grudnjaci sa žicom. Kod nekih nikada ne izazivaju probleme, dok drugi redovno budu zaustavljani na kontroli. Moguće je da sve zavisi od vrste skenera ili same debljine žice“, objasnio je Mič.

Stoga savetuje da na dan putovanja, ako je moguće, izaberete jednostavniji donji veš bez metalnih delova.

Kargo pantalone nisu uvek praktične

On je objavio i koja odeća je najpraktičnija za putovanje, a koju treba izbegavati.

Tako, na primer, kargo pantalone takođe mogu izazvati probleme. Iako su mnogima omiljene zbog velikog broja džepova, upravo oni bi mogli privući dodatnu pažnju tokom pregleda.

„Mnogo ljudi putuje u kargo pantalonama bez ikakvih problema, ali sam čuo i mnogo priča o putnicima koji skoro svaki put budu zaustavljeni zbog svih tih džepova“, rekao je.

Priznao je da ni sam ne voli da ih nosi na aerodrom jer je lako zaboraviti da ste ostavili sitnice u jednom od mnogih džepova koje treba izvaditi pre pregleda. „Više volim da ih preskočim jer uvek postoji šansa da nešto ostane u skrivenom džepu što će vas usporiti na kontroli“, dodao je.

Šta obući za let?

Pored preporuke udobne odeće za duge letove, Mič smatra da vredi razmisliti i o mogućim vanrednim situacijama, koliko god retke bile.

„Najgori izbor za hitnu evakuaciju bile bi japanke ili sandale koje lako spadaju sa stopala, šorcevi i suknje koje mogu otežati spuštanje niz tobogan za evakuaciju i odeća koja je previše široka i mogla bi se negde zakačiti“, upozorio je.

Dodaje i da odeća od lako zapaljivih materijala nije najbolja opcija za putovanje avionom. Udobna i praktična odeća, zaključuje, ne samo da će vam olakšati prolazak kroz aerodrom, već će i učiniti svaki let mnogo prijatnijim, piše Unilad.