Subota donosi neobične prilike, slučajne susrete i male životne pobede onima koji budu spremni da odustanu od planova i prepuste se toku događaja. Evo kome će sreća biti posebno naklonjena.

OVAN

Danas ćete imati neverovatnu sreću ako ignorišete sva jutarnja „trebalo bi“. Trebalo bi da očistite stan? Ne. Trebalo bi da pozovete nekoga? Ne. Trebalo bi da odete na trčanje? To je već smešno. Sreća će vas pronaći onog trenutka kada prestanete da se ponašate kao odgovorna odrasla osoba. Danas budite dete koje ne mari za spisak obaveza.

Preporuka: Napravite listu svega što „treba“ da uradite i bacite je u kantu. Doslovno.

BIK

Vaša sreća danas dolazi kroz velikodušnost drugih ljudi. Neko će poželeti da vas časti, pokloni vam nešto ili vam donese omiljenu poslasticu bez posebnog razloga. Nemojte odbijati. Univerzum je odlučio da danas zaslužujete mali poklon.

Preporuka: Prihvatite poklon čak i ako vam trenutno nije potreban.

BLIZANCI

Danas ćete imati sreće zahvaljujući tuđoj tišini. Reći ćete nešto što bi obično izazvalo raspravu, ali reakcije neće biti. Bez svađe, bez prepirke, bez drame. Samo tišina. I upravo će ta tišina biti vaša pobeda.

Preporuka: Uživajte u miru umesto u raspravama.

RAK

Neočekivan poziv mogao bi da vam promeni planove. Bićete pozvani na mesto na koje verovatno nikada sami ne biste otišli, ali upravo tamo vas očekuje lepo iznenađenje.

Preporuka: Prihvatite poziv čak i ako vam deluje neobično.

LAV

Danas ćete imati najviše sreće ako ne budete u centru pažnje. Dok drugi budu pokušavali da privuku poglede, vi ćete svojom smirenošću ostaviti najjači utisak.

Preporuka: Povucite se korak unazad i pustite druge da budu glavne zvezde.

DEVICA

Danas vam sreća dolazi kroz odmor. Ako možete, ostanite u pidžami što duže. Nema potrebe da jurite, dokazujete se ili ispunjavate tuđa očekivanja.

Preporuka: Spustite roletne, utišajte telefon i posvetite dan sebi.

VAGA

Sreća će vas pronaći kroz nešto potpuno neplanirano. Zaboravićete spisak za kupovinu, ali ćete baš zbog toga pronaći ono što vam je zaista potrebno.

Preporuka: Ne planirajte svaki detalj.

ŠKORPIJA

Danas će vam se neko otvoriti više nego ikada ranije. Čućete priču koju malo ko zna. Važno je samo da tuđe poverenje ne izneverite.

Preporuka: Saslušajte, ali ne prenosite dalje ono što ste čuli.

STRELAC

Kašnjenje će vam danas doneti sreću. Dok drugi budu prolazili kroz dosadne razgovore i neprijatne situacije, vi ćete stići baš kada treba.

Preporuka: Nemojte žuriti nigde.

JARAC

Danas će vam najveća sreća biti u tome da nekome kažete „ne“. Odbijanje jedne obaveze spasiće vas mnogo stresa i izgubljenog vremena.

Preporuka: Ne osećajte grižu savesti zbog svojih granica.

VODOLIJA

Sreća dolazi kada se isključite iz digitalnog sveta. Telefon može da sačeka, društvene mreže takođe. Pravi život danas se dešava van ekrana.

Preporuka: Napravite mali digitalni detoks.

RIBE

Uspeh će vam doneti spor tempo. Dok drugi jure, vi ćete primetiti detalj koji svima promiče. Upravo u tome leži vaša prednost.

Preporuka: Ne požurujte sebe. Danas je strpljenje vaša najveća snaga.