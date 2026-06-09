Dok su lokalni stanovnici na ovu pojavu uglavnom navikli, posetioci iz inostranstva neretko ostaju zatečeni onim što vide i osete već pri prvom kontaktu sa gradom.

Takvo iskustvo podelio je i 38-godišnji Amerikanac koji je nedavno boravio u Beogradu. Svoje utiske objavio je na Redditu, gde je opisao koliko ga je iznenadila učestalost pušenja i prisustvo duvanskog dima na gotovo svakom koraku.

Kako je naveo, dim cigareta bio je primetan već od ranih jutarnjih sati, bez obzira na to gde bi se nalazio – na ulici, u javnom prevozu ili u ugostiteljskim objektima.

„Puše u autobusima, u restoranima, svuda. Već od osam ujutru vazduh miriše na cigarete. Bio sam na mnogo mesta, ali nigde nisam video ovoliki nivo pušenja, posebno na javnim mestima“, napisao je on.

Posebno ga je, kako ističe, iznenadilo pušenje u zatvorenom prostoru i odsustvo jasne razlike između zona za pušače i nepušače.

„U autobusu je žena zapalila pored nas. U dva od tri autobusa ljudi su pušili. U restoranima – i unutra i napolju. Ne možeš da pobegneš od toga“, naveo je uz vidno iznenađenje.

Njegova objava brzo je izazvala veliki broj reakcija i pokrenula raspravu među korisnicima. Dok su jedni potvrdili da je pušenje i dalje veoma prisutno i normalizovano, drugi smatraju da se situacija postepeno menja, ali da tolerancija prema pušenju i dalje postoji u velikom broju javnih prostora.

U diskusiju se uključio i još jedan Amerikanac koji živi u Čikagu sa suprugom poreklom iz Srbije. On je naveo da ni u dijaspori situacija nije potpuno drugačija kada je reč o navikama pušenja, posebno unutar određenih zajednica.

Prema njegovim rečima, pušenje je prisutno čak i u pojedinim radnim okruženjima, što ga je dodatno iznenadilo.

Ova priča još jednom je otvorila pitanje razlika u društvenim navikama između zemalja, ali i načina na koji stranci doživljavaju ono što je u jednoj sredini svakodnevica, a u drugoj potpuni kontrast.