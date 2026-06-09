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Gde čuvate novac u kući? Mesto na kome držite gotovinu može privući bogatstvo - ili ga oterati
Mnogi ljudi novac ostavljaju na različitim mestima u domu – u džepovima jakni, između stranica knjiga ili na skrivenim lokacijama koje kasnije i sami teško pronađu.
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