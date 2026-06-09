Ipak, prema feng šuiju i narodnim verovanjima, mesto na kojem čuvate gotovinu može simbolično uticati na finansijsku energiju u domu.

Iako ne postoje naučni dokazi koji potvrđuju ove tvrdnje, brojni ljudi i dalje se pridržavaju pravila koja se prenose generacijama, verujući da pravilno čuvanje novca može doprineti osećaju stabilnosti i blagostanja.

Najčešće preporučena mesta za čuvanje novca

Prema feng šuiju, novac bi trebalo čuvati na sigurnim, organizovanim i „zaštićenim“ mestima. Jedno od najčešće spominjanih rešenja je sef ili zaključana metalna ili drvena kutija. Veruje se da zaključavanje novca simbolizuje zaštitu od rasipanja i finansijske nestabilnosti.

Urednost takođe ima važnu ulogu – novčanice se preporučuju da budu lepo složene, bez gužvanja i oštećenja, jer se to u simboličkom smislu povezuje sa poštovanjem prema novcu i njegovom „protokom“.

Kuhinja i hodnik kao simbol obilja

U nekim feng šui tumačenjima, kuhinja i hodnik smatraju se prostorima povezanim sa protokom energije i blagostanjem. Zbog toga se veruje da čuvanje novca u ovim delovima doma može doprineti finansijskoj stabilnosti.

Ukoliko se gotovina drži u ovim prostorijama, savetuje se da bude uredno odložena u zatvorenoj fioci, kutiji ili na višoj polici, dalje od vlage i svakodnevnog nereda.

Značaj metala i organizacije

Metal se u feng šuiju često povezuje sa stabilnošću i finansijskom snagom, pa se preporučuje da se novac čuva u metalnim kutijama ili da se organizuje metalnim kopčama ili držačima. Ovakvi detalji, prema verovanju, simbolizuju čvrstinu i kontinuitet finansijskog toka.

Takođe, povremeno reorganizovanje mesta gde se čuva novac smatra se pozitivnim, jer simbolizuje kretanje energije i privlačenje novih finansijskih prilika.

Mesta koja se ne preporučuju

Prema feng šuiju i narodnim verovanjima, spavaća soba i posebno prostor ispod jastuka ili dušeka nisu idealni za čuvanje novca, jer se povezuju sa pasivnošću i stagnacijom.

Ni kupatilo se ne smatra povoljnim mestom, jer se vlaga i simbolika „odliva“ povezuju sa gubitkom finansijske energije. Takođe, ekstremno topla ili hladna mesta poput rerne ili zamrzivača smatraju se nepovoljnim za čuvanje gotovine.

Najvažnije je – finansijske navike

Bez obzira na verovanja i simboliku, stručnjaci ističu da je ključ finansijske stabilnosti u realnim navikama: redovnoj štednji, kontroli troškova i planiranju budžeta.

Pametna štednja ne znači odricanje, već odgovorno upravljanje novcem i stvaranje sigurnosne rezerve za nepredviđene situacije. Dugoročna stabilnost dolazi iz discipline i doslednosti, a ne iz mesta na kojem se novac fizički nalazi.