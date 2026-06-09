Leto 2026. donelo je novu raspravu među turistima iz Srbije – da li je odmor u Crnoj Gori postao skuplji od letovanja u Grčkoj?

Fotografije računa iz restorana, kafića i sa plaža poslednjih dana preplavile su društvene mreže, a mnogi putnici tvrde da ih je upravo crnogorsko primorje ove godine neprijatno iznenadilo cenama.

Dok su nekada birali Crnu Goru kao povoljniju alternativu, danas sve više turista tvrdi da za isti novac u pojedinim delovima Grčke mogu da dobiju više.

Kolač 15 evra, ležaljke 25 – računi izazvali komentare

Posebnu pažnju privukli su cenovnici iz Budve i drugih popularnih letovališta.

U pojedinim restoranima komad čizkejka dostiže cenu od čak 15 evra, dok kafa košta oko tri evra. Za dve ležaljke i suncobran na pojedinim plažama potrebno je izdvojiti oko 25 evra dnevno, a na ekskluzivnijim lokacijama i više.

Kada se tome dodaju ručak, piće i sitni troškovi tokom dana, četvoročlana porodica lako može da potroši više od 100 evra dnevno samo na plaži.

Grčka više nije skuplja opcija

Iako važi za jednu od najtraženijih destinacija među Srbima, Grčka u mnogim mestima više ne važi za skuplju opciju.

Na brojnim plažama ležaljke se i dalje dobijaju uz jedno piće ili uz minimalnu konzumaciju, dok se giros može pronaći za svega nekoliko evra.

Mnogi turisti navode da u manjim mestima na Halkidikiju, Tasosu ili u regiji Epir za porodični ručak izdvajaju manje novca nego na pojedinim lokacijama na crnogorskom primorju.

Turisti sve češće porede svaki trošak

Nekada se razlika u ceni između ove dve destinacije podrazumevala u korist Crne Gore. Danas je situacija znatno drugačija.

Na društvenim mrežama sve češće se mogu pročitati komentari turista koji tvrde da su ove godine u Grčkoj prošli jeftinije nego na Jadranu.

„Za isti novac u Grčkoj dobijem ležaljke, piće i bolju uslugu“, napisao je jedan korisnik.

Drugi navode da ih najviše iznenađuju cene u restoranima i beach barovima, koje su na pojedinim lokacijama dostigle nivo poznatih evropskih letovališta.

Da li je Crna Gora i dalje dobar izbor?

Uprkos rastu cena, Crna Gora i dalje ima svoje adute – blizinu, kraće putovanje, poznat jezik i veliki broj privatnih smeštaja za različite budžete.

Ipak, ovog leta turisti mnogo pažljivije računaju svaki evro. Zbog toga se sve češće postavlja pitanje koje je do pre samo nekoliko godina zvučalo nezamislivo:

Da li je Grčka postala povoljnija za letovanje od Crne Gore?

Sudeći po računima koji kruže internetom, sve veći broj putnika veruje da je odgovor – da.