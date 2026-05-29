Zaustavlja policajac Muju u tri ujutro i pita ga:

- Gospodine, gde vi idete u ovo doba noći?

Mujo odgovara:

- Idem na predavanje o štetnosti alkohola, noćnom životu i kasnom dolaženju kući.

Policajac ga gleda u čudu:
- Molim?! Pa tko drži to predavanje u tri ujutro?

Mujo uzdahne:

- Moja žena, tko bi drugi!