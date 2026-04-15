Mikrotalasne rerne se vrlo brzo prljaju jer spadaju među najčešće korišćene uređaje u kuhinji.

Ipak, čak i one koje deluju zapušteno mogu ponovo zasijati kao nove uz jednostavan, potpuno prirodan trik sa samo nekoliko sastojaka.

Zašto se mikrotalasna brzo prlja

Iako se mikrotalasna može redovno održavati običnom krpom i toplom vodom sa deterdžentom, nakupljena masnoća i tvrdokorne naslage često zahtevaju jače, ali i dalje bezbedno rešenje.

Postoji prirodan način čišćenja koji može vratiti sjaj čak i zapuštenim uređajima, bez agresivnih hemikalija.

Tri sastojka koja čine razliku

Ova metoda zasniva se na tri jednostavna sastojka:

voda

sirće

limunov sok

Sirće, zahvaljujući svojoj prirodnoj kiselosti, efikasno razgrađuje masnoću i naslage koje nastaju tokom pripreme hrane.

Limunov sok dodatno pojačava efekat čišćenja, a istovremeno neutrališe neprijatan miris sirćeta, ostavljajući svežinu u unutrašnjosti mikrotalasne.

Kako se koristi ovaj trik

U posudu koja može da ide u mikrotalasnu sipajte vodu, pa dodajte trećinu do pola šolje sirćeta (u zavisnosti od toga koliko je uređaj zaprljan). Zatim dodajte oko dve kašike limunovog soka.

Posudu stavite u mikrotalasnu i zagrevajte 3 do 4 minuta. Nakon toga ostavite je unutra još nekoliko minuta, kako bi para omekšala i razgradila naslage prljavštine.

Većina nečistoća će se zatim lako ukloniti papirnim ubrusom ili krpom. Za tvrdokornije mrlje, krpu možete umočiti u istu tečnost i detaljno prebrisati površinu.

Za uglove i teško dostupna mesta može se koristiti stara četkica za zube natopljena rastvorom.

Dodatni savet

Mnogi ne znaju da se i drugi kuhinjski uređaji često pogrešno čiste. Na primer, kod friteza na vruć vazduh (air fryer) previše agresivno ribanje može oštetiti zaštitni sloj korpe.

Zato je važno koristiti blage, prirodne metode čišćenja, koje su jednako efikasne, a bezbednije za dugotrajnost uređaja.