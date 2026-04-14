Sa prvim toplim danima svi se sete klima uređaja - ali tada već kreću gužve, čekanja i paprene cene. Ono što mnogi ne znaju jeste da razlika u ceni servisa može biti ogromna - od nekoliko hiljada do čak 30.000 dinara, u zavisnosti od toga šta vam zaista rade.

Šta podrazumeva pravi servis

Redovno održavanje klime ne znači samo brzo pranje filtera. Ozbiljan servis uključuje detaljno čišćenje unutrašnje jedinice, dezinfekciju, proveru rada i pregled spoljašnje jedinice. Kod kvalitetnih majstora, sve se rastavlja, pere i vraća u funkciju kako treba.

Zato i postoji razlika u ceni - dok neki naplate 1.500 dinara za „brzi servis“, to je u praksi samo površinsko čišćenje koje možete i sami da uradite kod kuće.

Koliko zaista košta

osnovni servis: oko 4.000-5.000 dinara

dubinsko čišćenje: 5.000-6.000 dinara

dodatni radovi (popravke, delovi): mogu ići znatno više

U praksi, cena skače kada se pojave kvarovi ili kada vas „ubede“ da treba dopuna gasa – što često uopšte nije potrebno.

Da li morate zvati majstora?

Ne baš uvek.

Postoji deo održavanja koji možete sami da radite:

čišćenje filtera na svake 2-3 nedelje

lagana dezinfekcija unutrašnje jedinice

provera da li klima duva slabije

Ako to redovno radite, produžićete vek uređaja i ređe zvati servis.

Ali kada primetite:

neprijatan miris iz klime

slabije hlađenje ili grejanje

curenje vode

neobične zvuke

tada je vreme za majstora- i to proverenog.

Najčešće prevare

Veliki broj ljudi se opeče na „jeftine“ majstore koji:

samo operu filter i naplate servis

bez potrebe dopune gas

koriste agresivne hemikalije koje posle izazivaju neprijatan miris

Zato je važno proveriti recenzije i pitati unapred šta servis uključuje.

Kada je pravo vreme

Najveća greška je čekati leto. Tada su liste čekanja duge i po dve nedelje, a cene često rastu. Proleće je idealno vreme- nema gužve, a klima će vas spremno dočekati za vrućine.

Koliko košta ugradnja

Ako planirate novu klimu:

montaža: od 12.000 dinara naviše

instalacija po metru: oko 2.000-2.400 dinara

ukupno: od 20.000 do preko 30.000 dinara

Cena zavisi od jačine uređaja i složenosti ugradnje.