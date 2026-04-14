Sa prvim toplim danima svi se sete klima uređaja - ali tada već kreću gužve, čekanja i paprene cene. Ono što mnogi ne znaju jeste da razlika u ceni servisa može biti ogromna - od nekoliko hiljada do čak 30.000 dinara, u zavisnosti od toga šta vam zaista rade.
Šta podrazumeva pravi servis
Redovno održavanje klime ne znači samo brzo pranje filtera. Ozbiljan servis uključuje detaljno čišćenje unutrašnje jedinice, dezinfekciju, proveru rada i pregled spoljašnje jedinice. Kod kvalitetnih majstora, sve se rastavlja, pere i vraća u funkciju kako treba.
Zato i postoji razlika u ceni - dok neki naplate 1.500 dinara za „brzi servis“, to je u praksi samo površinsko čišćenje koje možete i sami da uradite kod kuće.
Koliko zaista košta
- osnovni servis: oko 4.000-5.000 dinara
- dubinsko čišćenje: 5.000-6.000 dinara
- dodatni radovi (popravke, delovi): mogu ići znatno više
U praksi, cena skače kada se pojave kvarovi ili kada vas „ubede“ da treba dopuna gasa – što često uopšte nije potrebno.
Da li morate zvati majstora?
Ne baš uvek.
Postoji deo održavanja koji možete sami da radite:
- čišćenje filtera na svake 2-3 nedelje
- lagana dezinfekcija unutrašnje jedinice
- provera da li klima duva slabije
Ako to redovno radite, produžićete vek uređaja i ređe zvati servis.
Ali kada primetite:
- neprijatan miris iz klime
- slabije hlađenje ili grejanje
- curenje vode
- neobične zvuke
tada je vreme za majstora- i to proverenog.
Najčešće prevare
Veliki broj ljudi se opeče na „jeftine“ majstore koji:
- samo operu filter i naplate servis
- bez potrebe dopune gas
- koriste agresivne hemikalije koje posle izazivaju neprijatan miris
Zato je važno proveriti recenzije i pitati unapred šta servis uključuje.
Kada je pravo vreme
Najveća greška je čekati leto. Tada su liste čekanja duge i po dve nedelje, a cene često rastu. Proleće je idealno vreme- nema gužve, a klima će vas spremno dočekati za vrućine.
Koliko košta ugradnja
Ako planirate novu klimu:
- montaža: od 12.000 dinara naviše
- instalacija po metru: oko 2.000-2.400 dinara
- ukupno: od 20.000 do preko 30.000 dinara
Cena zavisi od jačine uređaja i složenosti ugradnje.
