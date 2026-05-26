Dok su ga jedni smatrali običnim tragom vakcine, drugi nisu ni znali da iza njega stoji jedna od najvećih zdravstvenih borbi u istoriji čovečanstva.

Trag koji je ostajao zauvek

Reč je o vakcini protiv velikih boginja, smrtonosne bolesti koja je vekovima odnosila milione života širom sveta.

Za razliku od današnjih vakcina, ova se davala posebnom dvokrakom iglom koja je pravila više sitnih uboda u površinski sloj kože.

Upravo zbog tog procesa nastajao je karakterističan ožiljak koji je ostajao trajno vidljiv.

Vakcina je izazivala reakciju direktno na koži

Nakon vakcinacije na mestu uboda:

prvo se pojavljivao mali čvorić

zatim mehurić ispunjen tečnošću

potom krasta

Kada bi sve zaraslo, ostajao je prepoznatljiv kružni ožiljak.

Stručnjaci objašnjavaju da je organizam prolazio kroz kontrolisanu reakciju kože, zbog čega tkivo nije moglo potpuno da se obnovi bez traga.

Mnogi i danas nose ovaj znak na ruci

Ožiljak se danas najčešće može videti kod ljudi starijih od 45 ili 50 godina.

Mlađe generacije ga uglavnom nemaju jer je vakcinacija protiv velikih boginja obustavljena nakon što je bolest iskorenjena na globalnom nivou.

Jedna od najvećih pobeda medicine

Velike boginje bile su među najsmrtonosnijim bolestima u istoriji.

Poslednji prirodni slučaj zabeležen je 1977. godine, a Svetska zdravstvena organizacija je 1980. zvanično proglasila da je bolest iskorenjena.

Ožiljak koji je postao deo istorije

Iako mnogi taj trag danas doživljavaju samo kao „stari ožiljak sa ruke“, on je zapravo podsetnik na period kada je vakcinacija spasavala milione života širom sveta.

Zbog toga stručnjaci kažu da ovaj mali trag na koži predstavlja mnogo više od običnog ožiljka — simbol jedne od najvećih pobeda moderne medicine.