Bez obzira na to koliko dugo držite prozore otvorene nakon kuvanja ili koliko snažno radi aspirator dok pripremate jelo, intenzivni mirisi lako se „uvuku“ u zavese, nameštaj i druge površine. Zbog toga kuhinja često i nakon kuvanja nastavlja da miriše kao da je obrok još uvek u pripremi.
Upravo zato pažnju je privukao jednostavan trik koji preporučuje Linzi Krombi, poznata i kao „Kraljica čistoće“.
Tajna je u belom sirćetu i pari
Rešenje koje predlaže ne zahteva skupe proizvode niti posebnu pripremu. Potrebne su samo tri stvari: belo sirće, ključala voda i činija.
Postupak je jednostavan:
- u činiju sipajte jednu šolju belog sirćeta
- dodajte ključalu vodu
- ostavite posudu u prostoru
Kada se topla voda pomeša sa sirćetom, oslobađa se para koja u sebi nosi aktivne čestice sirćeta. Upravo one neutrališu neprijatne mirise u vazduhu, umesto da ih samo prikrivaju.
Efekat je često primetan gotovo odmah. Iako se u početku može osetiti blag miris sirćeta, on ubrzo nestaje, ostavljajući prostor svežim i neutralnim.
Sirće zaista deluje
Za razliku od klasičnih osveživača vazduha koji maskiraju mirise, belo sirće ih hemijski neutrališe. Njegova kiselost reaguje sa česticama koje uzrokuju neprijatne mirise i razgrađuje ih.
Zbog toga se već dugo smatra jednim od najefikasnijih prirodnih sredstava za čišćenje u domaćinstvu. Osim što je lako dostupno i jeftino, bezbedno je za svakodnevnu upotrebu, što ga čini praktičnim rešenjem za većinu domaćinstava.
Kako pojačati efekat?
Ako pripremate posebno aromatična jela ili želite dodatno osveženje prostora, u smesu možete dodati i prirodne sastojke koji poboljšavaju miris:
- kriške limuna
- štapić cimeta
- nekoliko karanfilića
Ovi dodaci pomažu u neutralisanju mirisa, ali i ostavljaju prijatnu, toplu aromu u prostoru – bez upotrebe veštačkih osveživača.
Rešenje za tvrdokorne mirise
Kada su mirisi posebno jaki i uporni, može se primeniti i intenzivnija varijanta. Umesto da smesa stoji u činiji, sirće i voda se sipaju u šerpu i zagrevaju na laganoj vatri 15 do 30 minuta.
Na taj način stvara se kontinuirana para koja efikasnije cirkuliše kroz prostor i dopire do svih uglova kuhinje, uključujući tekstil i nameštaj.
Komentari (0)