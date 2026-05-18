Koliko puta ste čuli upozorenje starijih da ne valja prati kosu utorkom, seći nokte nedeljom ili iznositi đubre posle zalaska sunca? Iako mnogi danas na to gledaju kao na sujeverje, ova pravila vekovima su bila deo srpske tradicije i svakodnevice.

Naši preci verovali su da određeni dani nose posebnu energiju, pa su zbog toga postojala brojna pravila šta sme, a šta nikako ne treba raditi.

Zašto se nije prala kosa utorkom?

U narodnom verovanju utorak je važio za „težak“ i baksuzan dan. Smatralo se da tada ne treba započinjati velike poslove, putovanja, pa čak ni pranje kose.

Stariji su govorili da pranje kose utorkom „donosi nervozu, svađe i lošu sreću“, posebno ženama. Verovalo se i da se tada čovek „oslabljuje“, pa postaje podložniji problemima i lošoj energiji.

Ipak, crkva nikada nije zabranjivala pranje kose određenim danima, pa se ovo smatra isključivo narodnim običajem.

Da li je loše seći nokte nedeljom?

Nedelja je oduvek smatrana svetim danom odmora i porodičnog mira. Upravo zbog toga mnogi su izbegavali kućne poslove, šivenje, pranje i sređivanje tela.

Sečenje noktiju nedeljom smatralo se nepoštovanjem dana odmora, pa se verovalo da može doneti nervozu, svađe ili manjak novca u kući.

U pojedinim krajevima Srbije govorilo se i da se nokti ne seku noću jer to „tera sreću iz doma“.

Zašto se đubre nije iznosilo uveče?

Jedno od najpoznatijih narodnih verovanja kaže da se smeće ne baca posle mraka.

Naši preci verovali su da se sa đubretom iz kuće iznosi i napredak, sreća i blagostanje porodice. Zbog toga se smeće najčešće iznosilo rano ujutru ili tokom dana.

Postojalo je i praktično objašnjenje - nekada su kuće bile slabo osvetljene, pa su ljudi lako mogli slučajno da bace nešto vredno.

Mnoga verovanja opstala su do danas

Iako nema naučnih dokaza da određeni dani donose sreću ili nesreću, mnoga pravila naših baka i dalje se poštuju, često iz navike ili poštovanja tradicije.

Tako i danas mnogi izbegavaju da petkom započinju velike poslove, ne zvižde u kući ili ne ostavljaju torbu na podu „da novac ne pobegne“.

Bez obzira da li verujete u ova stara pravila ili ih doživljavate kao zanimljiv deo tradicije, jedno je sigurno - narodna verovanja i dalje imaju posebno mesto u svakodnevnom životu.