Došao Mujo u Sarajevo na autobusku stanicu i pita automat kada ima bus za Zenicu. Automat mu odgovori:

- Mujo, autobus za Zenicu ide u 12.30 h.

Začudi se Mujo kako ga je ovaj prepoznao pa ode u WC i stavi periku, vrati se ponovo do automata i pita za bus za Zenicu.

Automat mu odgovori:

- Mujo, autobus za Zenicu ide u 12.30 h.

E sad se Mujo ponovo iznenadi što ga je ovaj prepoznao pa se u WC-u preruši od glave do pete i ponovo dođe do automata i pita kad ima bus za Zenicu. Automat mu odgovori:

- Samo se ti zajebavaj, autobus za Zenicu ti je otišao u 12.30 h!