Sigurno vam se do sada barem nekoliko puta desilo da ste pronašli izgubljeni predmet na ulici ili novac. Iako biste najverovatnije želeli da ih uzmete, verovanja kažu da time samo privlačite nestašicu i bedu u svoj život. Staro verovanje kaže da ovih 10 predmeta nikada ne treba da uzimate ako ih nađete na ulici.

1. Novac

Ukoliko na ulici vidite novac, verovatno će vaš prvi nagon biti da ga uzmete. Ne radite to. Takav novac može da vam donese finansijski krah i nije poželjno da ga pokupite sa ulice

2. Nakit od zlata ili srebra

Nakit naročito apsorbuje energiju vlasnika. Osoba koja na ulici pronađe i uzme za sebe prsten, lančić ili broš, rizikuje da pored negativne energije vlasnika, dobije čak i bolesti.

3. Lutke ili plišane igračke

Odrasla osoba neće podići lutku sa ulice, ali dete hoće. Nemojte to da dozvolite. Za ovakve igračke često su vezane kletve. Neki narodi imaju običaje da naprave lutku koja će pokupiti negativnu energiju iz kuće, zatim baciti kako bi iz kuće izbacili negativne emocije. Stoga se takve igračke ne donose u porodicu.

4. Igle i ostale oštre predmete

Prema verovanjima, oštri predmeti skoro nikad nisu izgubljeni, nego su skoro uvek odbačeni. Činjenica je da igle najčešće predstavljaju bolest i negativnu energiju. Čak nemojte ni da dođete u iskušenje. Jednostavno ih samo zaobiđite!

5. Ključevi

Ključevi, isto kao i novac, mogu da prenesu lošu energiju vlasnika, zbog čega treba da ih zaobiđete ako ih nađete na ulici. Odbacivanjem tuđih ključeva, odbacićete i lošu sreću vlasnika, kažu verovanja. Međutim, onaj ko nađe te ključeve, uzimajući ih rizikuje da na sebe “navuče” nesreću.

6. Ručno rađena narukvica

Ručno rađena narukvica se pravi sa svrhom. Često je amajlija koja upija negativnu energiju i nesreću. Onaj momenat kada pukne i padne sa ruke vlasnika, znači da je ispunila svoju namenu i da više ne može da zaštiti vlasnika.

7. Ogledalce

Ogledala su oduvek bila povezana sa magijskim ritualima. Ogledalo je tajni svedok svega što se dešava njegovom vlasniku. Ono nosi pečat i sreće i tuge njegovog vlasnika.

8. Češalj

Energija vlasnika se najviše prenosi na češalj. Čak i oni koji ne veruju u okultno, osetiće nalet negativne energije kada podignu izgubljen češalj sa ulice. Stoga se ne preporučuje da ovakvu stvar nosite sa sobom kući.

9. Sat

Satovi se retko gube, ali i ako ga pronađete, nemojte ga uzimati. Iako ne prenose lošu energiju, povezani su sa bioritmom osobe koja ga nosi. Ako nađete izgubljeni sat i stavite ga sebi na ruku rizikujete da promenite svoj bioritam.

10. Krstić/ privesak

Ako se desi da osoba izgubi krstić koji je, na primer, dobila na krštenju, izgubiće i svoj talisman. Međutim, ako nađete takav krstić nikad ga ne podižite sa ulice, a još manje smete da ga stavite sebi oko vrata. Tada rizikujete da promenite svoju energiju i da poprimite energiju od osobe kojoj je kristić i bio namenjen.