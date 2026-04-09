Iako ispiranje pirinča pomaže da se uklone sitne nečistoće koje mogu ostati nakon obrade, ono nije važno samo iz higijenskih razloga. Uklanjanjem viška skroba može se značajno poboljšati tekstura i ukus. Ipak, postavlja se pitanje – da li pirinač uvek treba prati pre kuvanja?

Da li je pranje pirinča neophodno?

Prema rečima kuvara Dale Talde, ispiranje pirinča ima višestruke prednosti. Time se uklanjaju prašina i sitne nečistoće, ali i površinski skrob, što sprečava slepljivanje zrna i daje prijatniju teksturu.

Kada se pirinač opere, zrna se tokom kuvanja razdvajaju i ne formiraju grudvice, pa krajnji rezultat bude rastresitiji. Ovo je posebno važno kod pripreme jela poput sušija, gde je kontrola teksture ključna.

Kako pravilno oprati pirinač?

Sam postupak je jednostavan i ne oduzima mnogo vremena, a može napraviti veliku razliku u ukusu:

stavite pirinač u sito

ispirajte ga pod mlazom hladne vode

lagano ga mešajte rukom

nastavite dok voda ne postane bistra

Na taj način uklanjate višak skroba i smanjujete lepljivost tokom kuvanja.

Ako imate malo više vremena, postoji još jedan korak koji može poboljšati rezultat. Kako objašnjava kuvar Sungchul Shim, u mnogim istočnoazijskim kuhinjama pirinač se nakon pranja ostavlja da odstoji 20 do 30 minuta. Time se vlaga ravnomerno raspoređuje, pa se pirinač ujednačenije kuva i dobija bolju teksturu.

I Dale Talde preporučuje sličan pristup, uz dodatni savet da se pirinač može i kratko potopiti u hladnoj vodi pre kuvanja.

Kada pranje nije preporučljivo?

Ipak, postoje situacije kada pirinač ne treba prati. Ako želite kremastu i lepljivu strukturu, kao kod rižota ili paelje, skrob je poželjan i ne bi ga trebalo uklanjati.

Takođe, ako koristite gotove mešavine začinjenog pirinča, pranje se ne preporučuje jer se time mogu ukloniti dodati sastojci. Slično važi i za obogaćen pirinač.

Ukoliko niste sigurni, najbolje je da pirinač ipak isperete pre kuvanja. S druge strane, ako to zaboravite, nema razloga za brigu – jelo će i dalje uspeti. Sledeći put možete isprobati obe varijante i videti koja vam više odgovara.