Kako je ispričala, nakon incidenta završila je u bolnici sa ozbiljnim simptomima, a lekari su posumnjali na trovanje ugljen-monoksidom.

Sveće gorele više od 10 sati u zatvorenoj sobi

Emi je objasnila da je u svojoj sobi upalila pet sveća koje su gorele više od deset sati.

Vrata prostorije bila su zatvorena gotovo ceo dan, a nakon što je ugasila sveće, otišla je da spava bez provetravanja sobe.

„Nikada više neću kupiti sveću jer sam istraumirana“, rekla je u videu koji je brzo postao viralan.

“Osećala sam kao da se telo odvaja”

Tiktokerka je opisala da je tokom noći počela da oseća ozbiljne simptome.

Kako tvrdi, imala je osećaj kao da se „odvojila od svog tela“, a stanje je opisala kao veoma zastrašujuće.

Potom je primetila da joj srce ubrzano lupa i da teško diše.

„Grudi su mi bile teške i osećala sam da nešto ozbiljno nije u redu“, ispričala je.

Završila na kiseoniku u bolnici

Nakon što je probudila roditelje, hitno je prevezena u bolnicu.

Prema njenim rečima, počela je da gubi pamćenje, imala je utrnuo jezik i teško je govorila.

Pored toga osećala je:

vrtoglavicu

zamagljen vid

glavobolju

otežano disanje

bol u grudima

jaku žeđ i zbunjenost

Lekari su posumnjali na trovanje ugljen-monoksidom, nakon čega je nekoliko sati bila priključena na kiseonik.

Da li sveće mogu biti opasne?

Iako su mirisne sveće veoma popularne, stručnjaci upozoravaju da dugotrajno sagorevanje u zatvorenim i neprovetrenim prostorijama može uticati na kvalitet vazduha.

Poseban oprez savetuje se kada:

više sveća gori istovremeno

prostorija nema ventilaciju

vrata i prozori ostaju zatvoreni duže vreme

Zbog toga stručnjaci preporučuju redovno provetravanje prostorija i izbegavanje dugotrajnog sagorevanja sveća tokom noći.