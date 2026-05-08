Slučaj je privukao veliku pažnju javnosti u Italiji, a u istragu su bili uključeni italijanska finansijska policija i stručnjaci kompanije Ferrari.

Vozilo spolja i iznutra izgledalo kao pravi Ferrari

Prema navodima istrage, automobil je bio detaljno modifikovan kako bi u potpunosti imitirao izgled modela Ferrari F355 GTS, koji se proizvodio od 1994. do 1999. godine.

Na vozilu su promenjeni brojni delovi:

karoserija

felne

volan

amblemi i logotipi

enterijer

Cilj je bio da automobil ostavi utisak originalnog Ferrarija iz Maranela.

Međutim, detaljnom proverom utvrđeno je da se ispod svih modifikacija zapravo krije Toyota.

Lažni Ferrari prodavao se preko auto-salona

Sporno vozilo završilo je u prodaji u jednom auto-salonu u Katanzaru, a istovremeno je bilo oglašavano i na internetu kao pravi Ferrari F355 GTS.

Posebnu sumnju izazvalo je to što u oglasima nije bila navedena cena automobila, nakon čega je pokrenuta detaljna istraga.

Ferrari stručnjaci učestvovali u proveri vozila

Nakon zaplene automobila, tehničari Ferrarija zajedno sa finansijskom policijom pregledali su sve ugrađene delove i utvrdili da su brojni elementi nelegalno korišćeni kako bi vozilo izgledalo kao originalni Ferrari.

Sud u Katanzaru potom je naredio:

uklanjanje svih falsifikovanih delova

uništavanje spornih komponenti

vraćanje vozila vlasniku bez Ferrari oznaka

Protiv vlasnika podneta krivična prijava

Protiv vlasnika automobila podneta je krivična prijava zbog kršenja zakona o zaštiti žiga i falsifikovanja.

Slučaj je ponovo otvorio pitanje ilegalnih replika luksuznih automobila koje se predstavljaju kao originalni modeli poznatih svetskih brendova.

Nadležne službe upozoravaju da su ovakve prevare sve češće i da predstavljaju ozbiljno kršenje zakona u auto-industriji.