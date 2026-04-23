Više od 1.300 godina, japanska planina je sveto mesto koje privlači pesnike, monahe i careve, privučene i svojom prirodnom lepotom i dubokim duhovnim značajem.

Trešnje, posebno sorta Širojamazakura, cvetaju u talasima od podnožja do vrha, nudeći spektakl koji traje mesec dana.

Malo stranaca zna za planinu Jošino, ali njeni cvetovi trešnje su najslavniji prolećni spektakl u Nari, privlačeći stotine hiljada posetilaca iz celog Japana.

Sa preko 30.000 stabala trešanja koja prekrivaju njene padine planina Jošino nudi nenadmašno iskustvo sakure koje očarava putnike. Planina Jošino u prefekturi Nara nije samo još jedno mesto gde cvetaju trešnje. Planina je podeljena na četiri različita mesta za razgledanje, od kojih svako nudi jedinstvene perspektive na cvetove trešanja koji cvetaju od početka do kraja aprila.

Sezona cvetanja trešnje na planini Jošino obično traje od početka do kraja aprila, sa vrhuncem cvetanja koji varira u zavisnosti od nadmorske visine. Niža područja cvetaju prva, a zatim viša, produžavajući sezonu posmatranja na nekoliko nedelja.

Među atrakcijama na japanskoj planini izdvajaju se hram Kinpusendži, masivni drveni hram, jedan od najvećih u Japanu, koji je duhovno srce planine Jošino. Zaodo dvorana hrama sadrži važne budističke statue i nudi zapanjujući pogled tokom sezone cvetanja trešnje.

Svetište Jošimizu je šintoističko svetilište koje je igralo ključnu ulogu u japanskoj istoriji. Car Go-Daigo je nekada ovde držao dvor, a ovo svetilište nudi odličan pogled na cvetove trešnje na planini Jošino.

Planina Jošino ima dubok duhovni značaj kao centar Šugendoa, jedinstvene japanske planinske religije koja kombinuje budističke i šintoističke elemente.

Drveće trešnje nije samo ukrasno – smatra se svetim, jer su ga vekovima su ga sadili hodočasnici i monasi šugendoa, piše tourstonara.



Planina Jošino je definitivno najbolje mesto u Nari za posmatranje cvetanja trešanja - u prelepom prizoru svakog proleća uživa veliki broj lokalaca i turista.