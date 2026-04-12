U automobilima se iznad vrata putnika nalaze takozvane „ručke za pridržavanje“ koje imaju važnu funkciju.

Mnogi učesnici u saobraćaju pretpostavljaju da su ove ručke namenjene da se za njih držite tokom vožnje. Iako se mogu koristiti i u tu svrhu, njihova prava uloga je da pomognu osobama sa invaliditetom prilikom ulaska u vozilo, kao i da olakšaju ljudima ulazak u kola.

Jutjub kanal Bright Side otkrio je pravu svrhu ove ručke u videu koji je pogledalo više miliona ljudi.

Naveli su: „Iznad svakih vrata automobila obično ćete pronaći ručku. Ove ručke su zapravo veoma korisne, bez šale. Mnogima je potrebna dodatna pomoć pri ulasku i izlasku iz automobila. Što se tiče toga zašto vozačeva vrata obično nemaju ručku, postoji nekoliko razloga. Kao prvo, volan može poslužiti kao zamena za ručku. Takođe, vozači bi mogli da pokušaju da je koriste tokom vožnje, što nije bezbedno.“

Vozači su brzo reagovali u komentarima, a mnogi su priznali da su godinama pogrešno koristili ovu ručku.

Neki su istakli da su je koristili za kačenje odeće, jer je idealna za odela. Jedan je napisao: „Ta ručka je zapravo ručka za strah. Ja je najčešće koristim da okačim odelo kako bi lepo izgledalo kad stignem.“

Drugi je dodao: „Odlična je za kačenje garderobe iz hemijskog čišćenja.“

Treći je prokomentarisao: „Kada sam bio mlađi, znao sam da se ljuljam držeći se za dve ručke u autu!“

Stručnjaci iz Driven Car Guide naglašavaju da ovu ručku ne koriste samo osobe sa invaliditetom.

Objasnili su: „U većim vozilima ove ručke pružaju neophodnu potporu kako biste se lakše podigli i bezbedno ušli u vozilo, bez nezgodnih pokreta. S druge strane, u manjim automobilima pomažu pri spuštanju na trotoar. Ova funkcija je posebno korisna za osobe sa invaliditetom, starije ljude i trudnice“, piše Daily Express.