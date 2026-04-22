Genijalni naučnik Nikola Tesla verovao je da način ishrane direktno utiče na produktivnost, energiju i mentalnu jasnoću. Njegova dijeta i životne navike i danas privlače pažnju, jer su u mnogim segmentima slične savremenim principima zdrave ishrane i povremenog posta.

Tesla je vodio izuzetno disciplinovan i minimalistički način života. Izbegavao je alkohol, kofein i šećer, a hranu je posmatrao kao gorivo za telo i um, a ne kao užitak. Njegova ishrana bila je jednostavna, ali pažljivo osmišljena kako bi podržala dug radni dan i mentalnu izdržljivost.

Kako je izgledala Teslina dnevna ishrana

Doručak je bio lagan i funkcionalan. Najčešće je jeo belanca od nekoliko kuvanih jaja uz čašu mleka i malu količinu hleba. Smatrao je da ovakav obrok pruža dovoljno energije bez opterećenja organizma.

Ručak je često preskakao, praveći veliki razmak između obroka, što podseća na današnji intermittent fasting. Večera je bila lagana i sastojala se od supe, najčešće od celera ili drugog povrća, uz dodatak krompira ili povremeno ribe ili nemasnog mesa.

Dan bi završavao jednostavnim desertom – jednom jabukom, koju je smatrao idealnim izvorom prirodne energije.

Zašto je izbegavao određene namirnice

Tesla je verovao da prejedanje i loša ishrana negativno utiču na telo i um. Smatrao je da teška hrana, poput masnog mesa i mahunarki, može usporiti organizam i smanjiti mentalnu oštrinu. Njegov cilj bio je da telo funkcioniše kao precizan mehanizam, bez viška opterećenja.

Teslina filozofija ishrane i savremeni trendovi

Zanimljivo je da Teslin način ishrane ima mnogo sličnosti sa modernim nutricionističkim preporukama. Fokus na povrću, jednostavnim obrocima i smanjenom unosu šećera danas se smatra osnovom zdravog života.

Iako je živeo pre više od jednog veka, Nikola Tesla je svojim navikama pokazao koliko su disciplina, umerenost i kvalitetna ishrana važni za dugovečnost i mentalnu snagu.