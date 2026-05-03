Tokom subotnjeg popodneva, u jednoj od najprometnijih pešačkih zona u gradu, građani su prisustvovali prizoru koji je mnoge ostavio u šoku i neverici.

Naime, nepoznati muškarac kretao se po ulici puzeći na kolenima i rukama, dok je ispred njega hodala devojka u visokim potpeticama. Ono što je dodatno šokiralo prolaznike jeste činjenica da je muškarac bio na povocu, koji je držala devojka, zbog čega su mnogi zastajali, fotografisali i pokušavali da shvate o čemu se zapravo radi.

Zbog neobičnosti situacije, mnogi su se pitali da li je u pitanju performans, društveni eksperiment ili lični čin koji ima neku dublju poruku. Dok su pojedini prolaznici reagovali smehom i radoznalošću, drugi su bili vidno zbunjeni ili čak uznemireni prizorom koji nije uobičajen za javni prostor poput Knez Mihailove ulice.

Fotografije i snimci ovog događaja ubrzo su se proširili na društvenim mrežama, posebno na platformi X, gde su izazvali lavinu komentara. Korisnici su iznosili različita mišljenja – od onih koji su smatrali da je reč o umetničkom izrazu ili slobodi pojedinca, do onih koji su kritikovali ovakvo ponašanje i smatrali ga neprimerenim za javno mesto.

Ovakvi viralni snimci često pokreću šire društvene diskusije o granicama lične slobode, javnog ponašanja i percepcije umetnosti u savremenom društvu. Knez Mihailova, kao centralno mesto okupljanja i šetnje, svakodnevno je svedok raznih događaja, ali ovakav prizor retko se viđa.

Bez obzira na različita tumačenja, jedno je sigurno – ovaj događaj uspeo je da privuče veliku pažnju javnosti i postane tema o kojoj se govori, kako na ulici, tako i na internetu.