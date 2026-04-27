Za neke ljubavi nema prepreke! To su pokazali jedna Valentina i njen izabranik Miroslav koji su se umesto pred svatovima venčali u - bolnici!

"Danas je u našoj bolnici zabeležen poseban i nesvakidašnji događaj. Uprkos nepredviđenim okolnostima, ljubav je pronašla svoj put", stoji u objavi na Fejsbuk strani bolnice "Srbija" u Istočnom Sarajevu.

Venčanje iz bolničkog kreveta

Kako su objavili, uz slike veselih mladenaca, mlada Valentina zbog povrede koju je zadobila dan ranije, nije bila u mogućnosti da napusti bolnicu na dan svog venčanja.

"Međutim, ceremonija opštinskog venčanja je ipak uspješno organizovana u bolničkim uslovima. Medicinsko osoblje je sa velikim zadovoljstvom pružilo podršku ovom važnom životnom trenutku, potvrđujući još jednom da je naša misija, pored lečenja, i briga o potrebama svakog pacijenta", stoji u objavi koja je skupila nekoliko hiljada lajkova i brojne komentare.

Čestitke pljušte u komentarima

"Draga Valentina i Miroslave, neka vaš zajednički život bude dokaz da je ljubav jača od svakog iskušenja, baš kao što je bila i danas! Brz oporavak i decenije da budu ispunjenje zdravljem, srećom, mirom i istim ovim osmijehom koji danas delite!",

"Bravo, sve najbolje mladencima", "Čestitke i za vas i za bolnicu", "Bravo", "Srećno i dugovečno"... samo su neke od čestitki koje su stigle u komentarima.

