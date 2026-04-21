Neobičan miris u spavaćoj sobi i sitne tačkice na posteljini mogu biti prvi znak da se u domu pojavio nepozvani gost. Iako se ovakvi problemi često vezuju za hotele ili zapuštene prostore, sve češće se javljaju i u stanovima u zgradama. Dovoljno je jedno putovanje, polovan komad nameštaja ili kofer koji je prošao kroz različita mesta da se u dom neprimetno unese neželjeni „putnik“.

Ako primetiš specifičan miris u spavaćoj sobi, vredno je proveriti dušek – jer tako često počinje problem sa stenicama.

Blag, sladunjav ali istovremeno ustajao miris može biti jedan od prvih znakova prisustva kućne stenice. One luče feromone koji, kada ih ima više, stvaraju karakterističan miris nalik starom drvetu, vlažnom ormaru ili bademima. Međutim, taj signal nije uvek lako prepoznati, pa je važno obratiti pažnju i na druge tragove.

Kako prepoznati prisustvo stenica?

Prvi simptomi najčešće se vide u spavaćoj sobi. Kućne stenice se hrane krvlju i aktivne su noću, pa se kriju blizu mesta gde ljudi spavaju. Tipični znaci uključuju sitne crne tačkice na dušeku (izmet), male fleke krvi na posteljini, kao i tanke „ljušture“ koje ostaju nakon presvlačenja.

Ujedi se često pojavljuju u nizu ili grupama, što ih razlikuje od drugih uboda insekata.

Gde se skrivaju?

Stenice se uglavnom zadržavaju u neposrednoj blizini kreveta – u šavovima dušeka, pukotinama kreveta, oko šrafova, iza uzglavlja i u lajsnama pored poda. Kod većih infestacija mogu se proširiti i na sofe, tepihe i druge delove stana.

Kako reagovati ako se pojave?

Brza reakcija je ključna. Posteljinu, odeću i tkanine treba prati na temperaturi od najmanje 60 °C, a zatim sušiti na visokoj temperaturi. Dušek i okolni prostor treba temeljno usisati, a sadržaj usisivača odmah odložiti.

Visoka temperatura je jedan od najefikasnijih načina borbe – i odrasle jedinke i jaja uginu na temperaturama iznad 50 °C. Koristi se i para iz paročistača, koja može dopreti do teško dostupnih mesta.

U težim slučajevima, kada se problem proširi na više prostorija, neophodna je profesionalna dezinsekcija, jer se kućne stenice veoma brzo razmnožavaju i teško ih je u potpunosti ukloniti bez stručne pomoći.