Humanoidni robot koji juri divlje svinje po Varšavi možda zvuči kao naučna fantastika, ali u Poljskoj se to već dešava — i javnost je oduševljena tim prizorom.

Mašina, poznata kao Edvard Varčocki, brzo je postala jedna od najprepoznatljivijih internet zvezda u zemlji. Na jednom viralnom snimku on na komičan način juri krdo svinja koje beži, kao da ih usmerava. U drugim objavama šeta prometnim ulicama, razgovara sa prolaznicima i pretvara svakodnevne situacije u pravi spektakl.

"Iskreno, prizor ovog robota koji juri svinje više me ne iznenađuje", rekao je njegov koautor, Radoslav Grželačik, u intervjuu za TVP World.

Najpoznatiji humanoidni robot u Poljskoj

Grželačik i njegov poslovni partner Bartoš Idzik nisu započeli karijeru u robotici. Obojica su se ostvarili u tehnološkom sektoru razvijajući platformu bitcoin.pl — koja se opisuje kao vodeći poljski sajt za kriptovalute — pre nego što su se okrenuli humanoidnim mašinama.

Nakon obuke iz robotike u Kini krajem 2025. godine, Grželačik je kupio humanoidnog robota i počeo da testira njegove mogućnosti u svakodnevnom životu. Edvard je od tada obišao čitavu Poljsku, izazivajući osmehe gde god se pojavi.

Rezultati su postali hit na ulicama i na internetu. Edvard se sada pojavljuje gotovo svuda: šeta Varšavom, razgovara sa ljudima, gostuje u jutarnjim programima, snima "lajvove" na TikToku, pa je čak posetio i poljski parlament. Prema rečima Grželačika, svi snimci prikazuju istog robota, a ne više različitih modela.