Imate li stare naočare koje vam stoje po kući? Pre nego što ih bacite, razmislite još jednom – taj naizgled beskoristan predmet može postati praktičan alat ili zanimljiv dekorativni detalj koji vašem prostoru daje potpuno novu notu.

U vremenu kada se stvari često menjaju i bacaju bez mnogo razmišljanja, ponovna upotreba i kućna reciklaža dobijaju sve veći značaj. Ne samo da pomažu da se uštedi novac, već i da se smanji otpad i iskoristi ono što već imamo kod kuće na pametniji način.

Stare naočare, zahvaljujući svom laganom i izdržljivom dizajnu, mogu dobiti drugi život uz malo mašte. Umesto da završe u smeću, mogu postati koristan predmet u svakodnevici ili neobičan detalj u enterijeru.

Jedna od najpraktičnijih ideja jeste da ih pretvorite u lupu. Originalna stakla mogu poslužiti za čitanje sitnih natpisa, rad na detaljima ili jednostavno kao pomoć u kućnim poslovima gde je potrebno uvećanje. Dovoljno je pažljivo ih rastaviti, očistiti i iskoristiti okvir kao držač, pa dobijate jednostavan i funkcionalan alat bez dodatnog troška.

Ako više volite dekorativna rešenja, okvir naočara može postati zanimljiv ram za fotografije. Potrebno je samo izvaditi stakla, prilagoditi fotografiju obliku okvira i postaviti je unutra. Na taj način dobijate unikatan detalj koji unosi lični pečat u prostor, a istovremeno čuva uspomene na originalan način.

Naočare se mogu iskoristiti i kao mali organizator za sto – okvir može držati podsetnike, kartice ili sitne papire, dok drške mogu poslužiti kao oslonac. Uz malo kreativnosti, mogu se pretvoriti i u dekorativni predmet, bilo da ih obojite, ukrasite ili uklopite u neki kutak doma kao originalan detalj.

Na ovaj način, umesto da ih odbacite, stare naočare dobijaju novu funkciju i postaju deo svakodnevnog života. Uz malo truda, jedan mali predmet može se pretvoriti u nešto korisno, estetsko i potpuno jedinstveno.

 