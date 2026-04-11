

Artemis II se vratio na Zemlju nakon deset dana leta tokom kojih je četvoročlana posada prvi put posle više od pola veka obišla Mesec i stigla dalje nego iko pre.

Astronauti su kružili oko Meseca prvi put od 1972. godine. Posada letelice "Orion" sletela je u Tihi okean u 2.07 sati nedaleko od obale San Dijega.

"Zajednički tim za spasavanje NASA-e i američke vojske uskoro će izvući astronaute iz letelice Orion i odvesti ih do američkog broda USS Murta. Kada se ukrcaju, astronauti će proći medicinske preglede nakon misije pre nego što se vrate na obalu gde će ih avioni koji ih čekaju odvesti centra NASE u Hjustonu.

Timovi će takođe preuzeti letelicu i transportovati je do pomorske baze San Dijego, gde će biti istovarena i pripremljena za povratak u NASIN svemirski centar "Kenedi", navela je NASA na svom Instagram nalogu.

Astronauti su helikopterom prebačeni na brod

Pre sletanja došlo je do šestominutnog prekida komunikacije sa Kontrolom misije u Džonson Spejs Centru, što je uobičajeni trenutak tokom prolaska kroz atmosferu.

Nakon provere bezbednosti, članovi posade su jedan po jedan napustili kapsulu i helikopterom su prebačeni na transportni brod američke mornarice "USS John P. Murtha", gde su obavili prve medicinske preglede.

Astronauti prvi videli delove Meseca golim okom

Tokom misije astronauti su preleteli ukupno oko 1.126.540 kilometara i postavili novi rekord za najveću udaljenost koju su ljudi prešli od Zemlje - oko 406.769 kilometara, nadmašivši rekord posade misije Apolo 13.

Astronauti Artemis II na svojoj desetodnevnoj misiji putovanja dalje od Zemlje nego iko ikada ranije dobili su priliku da vide prvi pogled te vrste na stranu Meseca koju ne možemo videti na našoj matičnoj planeti.

Tamna strana Meseca je tako nazvana zbog toga koliko je misteriozna, ali ne zato što je zapravo tamna. Tamna strana, ili daleka strana, nikada nije vidljiva posmatračima na Zemlji jer je vreme koje je potrebno Mesecu da kruži oko Zemlje otprilike isto koliko je potrebno da se okrene oko sopstvene ose.

Nove fotografije koje je podelila NASA prikazuju nikada ranije viđene poglede na daleku stranu Meseca i Zemlju iza nje. Astronauti misije Artemis II – Rid Vajzman, Viktor Glover i Kristina Hamok Koh iz NASA-e, i Džeremi Hansen iz Kanadske svemirske agencije – prvi su ljudi koji su videli neke delove daleke strane golim okom, piše Yahoo.

Uspešan završetak misije predstavlja važan korak u okviru NASA-inog programa Artemis, čiji je cilj povratak ljudi na Mesec.