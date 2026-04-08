Na prvi pogled, boja očiju deluje kao jednostavna fizička osobina. Ipak, iza nje se krije zanimljiva priča o genetici i evoluciji. Naučnici danas veruju da su svi ljudi nekada imali isključivo smeđe oči, a da su plave nastale zahvaljujući jednoj davnoj genetskoj promeni.

Prema istraživanjima stručnjaka sa Univerzitet u Kopenhagenu, ključni trenutak dogodio se pre između 6.000 i 10.000 godina. Tada je došlo do mutacije koja je promenila način na koji se proizvodi melanin – pigment odgovoran za boju očiju.

Istraživanje je predvodio Hans Eiberg, koji je još 2008. godine objasnio da mutacija u genu OCA2 dovodi do smanjene proizvodnje melanina u irisu. Kao posledica toga, tamna boja očiju se „razblažuje“, a pojavljuje se plava.

Ipak, ključnu ulogu ne igra samo OCA2, već i gen HERC2, koji funkcioniše kao svojevrsni prekidač. Kada HERC2 smanji ili blokira aktivnost OCA2, dolazi do formiranja svetlije – plave – boje očiju.

Ono što ovo otkriće čini posebno zanimljivim jeste činjenica da svi ljudi sa plavim očima imaju istu genetsku mutaciju na identičnom mestu u DNK. To ukazuje na to da potiču od jednog zajedničkog pretka, kod kojeg se ova promena prvi put pojavila.

Naučnici pretpostavljaju da se mutacija proširila tokom migracija ljudi iz Afrike ka Evropi, što objašnjava zašto je plava boja očiju danas najčešća kod osoba evropskog porekla.

Iako su plave oči rezultat recesivnog gena – što znači da osoba mora naslediti dve kopije da bi ih imala – njihovo poreklo vodi do jedne jedine genetske promene koja je zauvek promenila izgled dela čovečanstva.

Ova saznanja pokazuju koliko i naizgled male promene u DNK mogu imati veliki uticaj na ljudsku raznolikost i evoluciju.