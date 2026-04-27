Gradski menadžer Miroslav Čučković izjavio je tokom sednice Skupštine Grada Beograda da je zajednički imenitelj za sve tačke dnevnog reda koje su pred odbornicima "uticaj Ekspo izložbe na građane Beograda" i naglasio da će, pored 32 voza za metro vredna 915 miliona evra, biti nabavljeno još 30 vozova za deonice na kojima saobraća BG voz.

Čučković je rekao da su mašine za kopanje tunela za metro predstavljenje prethodne nedelje i dodao da bi vozovi koje proizvodi francuska kompanija Alstom trebalo da stignu u Beograd za dve godine.

"Ova ovde Skupština odobrila i mi smo potpisali ugovor vrednosti 915 miliona evra za kupovinu 32 voza za metro. Mašine za kopanje tunela za železnicu ste videli prošle nedelje. Te mašine će kopati tunel, u tom tunelu će biti pruga, a kroz taj tunel će prolaziti i voziti Beograđane 32 voza koje proizvodi renomirana kompanija Alstom, u Francuskoj, u gradu Valensijenu, i za dve godine ćemo videti prve kompozicije koje će stići u Beograd", istakao je gradski menadžer.

Prema njegovim rečima, Vlada Srbije je za potrebe BG voza kupila 30 potpuno novih kompozicija vozova španske kompanije CAF koji su vredni 300 miliona evra, kao i da će uz vozove koji su nabavljeni isključivo zbog Ekspo izložbe, Beograd imati 39 potpuno novih vozova u svom sistemu.

"Očekuje se da prve kompozicije stignu nakon proizvodnje, već u novembru ove godine, s obzirom na to da imamo 30 zaista najmodernijih vozova iz zapadne Evrope koji će prevoziti i meštane Mladenovca, i Lazarevca, i Barajeva, u budućnosti i Obrenovca, kada se nastavi pruga od Nacionalnog stadiona do samog Obrenovca i Surčina, sa željom da sa dodatnih devet vozova, koji dolaze samo zbog Ekspa i koji će biti na vezi Prokop-Novi Beograd-Aerodrom-Nacionalni stadion-Ekspo, bude fantastičnih 39 potpuno novih vozova za građane Beograda", rekao je Čučković.

Gradski menadžer je naveo da će Vlada Srbije kupiti 50 električnih autobusa, od čega će njih devet imati dužinu 25 metara.

"Mogli smo da ih kao turisti vidimo širom sveta, međutim nismo imali tu mogućnost da ih možemo platiti i imati na ulicama našeg grada. Na ulicama našeg grada tih 50 električnih autobusa će biti za potrebe Ekspa nabavljene i nakon same izložbe inkorporirane u sistem Gradskog saobraćajnog preduzeća", objasnio je Čučković.

Dodao je da nabavka novih vozila koja će biti uključena u rad GSP-a znači da radnici tog saobraćajnog preduzeća nemaju razloga da se plaše za svoj posao.

"Država i Grad Beograd će sve svoje finansijske mogućnosti i resurse upotrebiti da snaže i broj novih tramvaja, i broj novih trolejbusa, i broj novih električnih autobusa i vozova u našem javnom gradskom sistemu", istakao je on.

Čučković je naglasio da se pred odbornicima nalazi i odluka koja je se tiče mikromobilnosti koju nije bilo moguće uspostaviti u Beogradu dok nije izgrađen adekvatan broj biciklističko-pešačkih staza.

"Imamo mogućnost da izgradnjom linijskog parka od Pančevačkog mosta do 25. maja, od 25. maja pored Beograda na vodi do Sajma, pa od Sajma do Ade Ciganlije imamo kontinuiranu pešačko-biciklističku stazu, koja će novim mostom, pešačko-biciklističkim, koji se sada rekonstruiše biti povezan sa novobeogradskom obalom.

Na tu stranu dolaze biciklističko-pešačke staze iz pravca Zemuna. Biće potpuno nezavisne od pešačkih staza, biće nezavisne od igrališta za decu, biće i one bezbedne, s obzirom da je naša želja da trotineti i bicikli budu i sa većim brzinama i da ne smetaju funkcionisanju ljudi koji su došli da uživaju u priobalju", objasnio je gradski menadžer.

Naveo je da se na projekat pešačko-biciklističkih staza nadovezuje i plan da se nasip od Bloka 45 do Ostružnice pretvori u pešačko-biciklističku stazu do početka specijalizivane izložbe Ekspo.

"Tih nekih 101 kilometar ukupno pruža mogućnost da mi danas imamo ovu odluku pred nama da se stvore, kao u svim modernim evropskim gradovima, punktovi gde vi možete iznajmiti električni bicikl ili trotinet, koristiti ga, ostaviti ga na sledećem punktu i tako se prevesti sa tačke na tačku", rekao je Čučković.

Istakao je i da su luksuzni brodovi bili retka pojava u glavnom gradu, ali da je čišćenjem obale od splavova stvorena mogućnost za izgradnju deset pristana za međunarodne kruzere.

"Želja nam je da, kao što nam je aerodrom postao najbolja međunarodna vazdušna luka u jugoistočnoj Evropi, sa direktnim vezama sa nekoliko gradova u Americi, sa nekoliko gradova u Kini, da Beograd postane i centar rečnog turizma", naveo je on.

Rekao je da je direktna posledica priprema za održavanje specijalizivane izložbe Ekspo odluka koja se tiče izgradnje postrojenja za grejanje i hlađenje, koje bi bilo prvo takvo postrojenje izgrađeno nakon 1987. godine.

"On je u potpunosti završen, testiranja su u toku. Maj mesec je mesec kada se taj objekat pušta u rad i mi ćemo imati priliku da prvi put u istoriji Beograda imamo postrojenje koje će moći stambeno naselje u samom ovom prostoru Ekspa, a i u široj okolini, ka Novom Beogradu, da pored grejanja i hladi", objasnio je Čučković.

(Tanjug)