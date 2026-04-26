Ajam Cemani, poznata i kao „Lambordžini među kokoškama“, jedna je od najređih i najprestižnijih rasa živine na svetu. Interesovanje za ovu egzotičnu pticu stalno raste, a cena odraslog primerka može dostići neverovatnih 3.000 evra.

Zbog svoje jedinstvenosti i visoke cene, uzgajivači je često smatraju većom investicijom nego običnu živinu, a potražnja na tržištu se ne smanjuje.

Ova fascinantna kokoška potiče sa indonežanskog ostrva Java, i na prvi pogled je jasno zašto privlači toliku pažnju. Njena jedinstvenost leži u potpuno crnoj boji koja prožima svaki deo njenog tela. Ne samo da su joj perje, koža i kljun crni, već su joj i jezik, unutrašnji organi, pa čak i kosti iste boje, što je čini apsolutno jedinstvenom u životinjskom svetu.

Ovaj neobičan i pomalo mističan izgled rezultat je retke genetske mutacije poznate kao fibromelanoza, koja uzrokuje prekomernu proizvodnju crnog pigmenta u celom telu ptice. Naučnici su utvrdili da je ova mutacija prisutna u Aziji više od osamsto godina, ali se ni kod jedne druge rase živine na svetu nije manifestovala na tako potpun i sveobuhvatan način kao kod Ajam Cemani.

Zanimljivo je da, uprkos potpuno crnom telu, krv ove kokoške ostaje tamnocrvena, a jaja koja snese su kremasto bele boje.