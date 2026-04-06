Ako se stalno osećate iskorišćeno ili nepravedno tretirano, možda bi trebalo da razmislite o sebi i svom ponašanju.

Ovo su četiri stvari koje ljudi često rade, a zbog kojih ih drugi ljudi ne poštuju.

Ne postavljate granice

Lakše je postaviti granice nego ih zapravo sprovoditi. Možda ćete ih navesti jednom ili dvaput, ali kada ih neko pređe, da li tu osobu zaista smatrate odgovornom? Ako ne, u suštini je učite da može da nastavi da se tako ponaša prema vama bez ikakvih posledica.

Na primer, recimo da vas prijatelj stalno koristi kao terapeuta za svoje probleme. Stalno se žale, traže savete, crpe vašu energiju.

Ako ne postavite granice i ne suprotstavite se, to može da traje unedogled. Prijatelj vas koristi i ne poštuje, zato što ne umete da mu date do znanja da je preterao.

Ne izražavate svoju nelagodnost

Izražavanje naše nelagodnosti zbog nečega nije uvek. prijatno. Ovo je posebno tačno ako imate posla sa nekim ko umanjuje vaše emocije ili poništava vaše iskustvo.

Na primer, ako se vaš partner intenzivno dopisuje sa bivšom devojkom, a vi ne kažete ništa, iako vam to smeta - to je problem. Ne izražavate svoju nelagodnost niti svoja osećanja. Samo se nosite sa tim, ne želeći da se svađate.

Ovo je klizav teren koji može sabotirati čak i najzdravije veze, a zbog takvog ponašanja partner će vas - manje poštovati.

Previše se izvinjavate

Priznavanje kada niste u pravu i preuzimanje odgovornosti za svoje postupke je divno, ali preterano izvinjavanje – ili izvinjavanje bez dobrog razloga – može vas brzo pretvoriti u emocionalni otirač.

Da li se stalno izvinjavate za stvari koje niste pogrešili? Da li vam „žao mi je“ izlazi sa jezika kao krilatica? Nažalost, ovo je uobičajena navika, posebno kod žena. Ali kada dozvolite drugima da vas krive – ili vi krivite sebe – za tuđe postupke - drugi vas neće poštovati.

Napuštate svoje vrednosti zbog drugih

Ovo je podmuklo, ali opasno... ako se nađete u situaciji da idete protiv ili čak opravdavate sopstvene granice samo da biste nekog drugog usrećili ili mu bilo udobno, u suštini ne poštujete sebe – što često podstiče druge da vas ne poštuju.

Na primer, recimo da cenite intimnost u romantičnoj vezi. Ne osuđujete druge zbog seksa bez obaveze, ali to jednostavno nije ono što želite za sebe. Ipak, kada se zabavljate, dozvoljavate drugima da vas pritiskaju da radite stvari koje ne želite. Možda su to vaši prijatelji koji vam govore da se „opustite“ i usvojite opušteniji pristup, ili je možda u pitanju slučajni partner sa aplikacije za upoznavanje koji se nada da će imati sreće i previše je uporan.

U svakom slučaju, ako se ne držite svojih vrednosti, možete brzo izgubiti sebe i uticati na to da vas drugi ne poštuju, piše Vice. Vaše vrednosti su važne i morate da držite do njih.