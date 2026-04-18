Reč je o raskrsnici na kojoj se nalaze tri automobila, a na svakom prilazu postavljen je znak STOP – situacija koja na prvi pogled deluje jednostavno, ali često izaziva dileme u praksi.

Ovakvi primeri redovno pokreću pitanje: ko ima prednost na raskrsnici kada svi moraju da se zaustave?

Pravilo desne strane u praksi

U situaciji kada na raskrsnici nema dodatne signalizacije osim STOP znaka, primenjuje se osnovno saobraćajno pravilo – pravilo desne strane. To znači da vozač mora da propusti vozilo koje dolazi sa njegove desne strane.

U konkretnom primeru, redosled prolaska vozila je sledeći:

Prvi prolazi žuti automobil, jer sa njegove desne strane nema vozila

Zatim ide beli automobil, koji propušta žuti, ali ima prednost u odnosu na sivi

Na kraju prolazi sivi automobil, jer mora da propusti oba vozila

Zašto ovakve situacije zbunjuju vozače

Iako je pravilo jasno, u praksi mnogi vozači imaju dileme, posebno u složenijim situacijama ili kada se svi učesnici u saobraćaju istovremeno zaustave.

Ovaj viralni primer podsetio je mnoge na testove iz auto-škole i ponovo otvorio diskusiju o pravilima prvenstva prolaza.

Teorija i praksa u saobraćaju

Iskusni vozači ističu da u realnim uslovima, osim pravila, veliku ulogu igra i komunikacija među učesnicima u saobraćaju. Kontakt očima, signaliziranje rukom i procena situacije često pomažu da se izbegnu nesporazumi.

Takođe se naglašava značaj defanzivne vožnje, jer vozači moraju biti spremni na nepredviđene situacije i greške drugih učesnika u saobraćaju.

Viralni snimak pokrenuo raspravu

Na društvenim mrežama korisnici su analizirali različite scenarije, uključujući pitanje šta bi se desilo kada bi sva vozila krenula u isto vreme.

Mnogi smatraju da su ovakvi primeri korisni za ponavljanje saobraćajnih pravila i edukaciju vozača, posebno početnika.

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko je važno poznavati pravila, ali i prilagoditi vožnju realnim uslovima na putu.