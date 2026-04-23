Ono što je trebalo da bude jednostavan zahvat završilo se ozbiljnim komplikacijama, a njegov oporavak trajao je mesecima.

Kako je rutinski zahvat postao borba za život

Danijel, otac dvoje dece i vinski stručnjak, odlučio se za vađenje zuba pod anestezijom zbog ranijih problema sa vilicom. Međutim, tokom intervencije došlo je do komplikacija.

Lekari su, prema njegovim rečima, tokom zahvata postali uznemireni i u više navrata proveravali da li je alergičan. Ubrzo je pozvana hitna pomoć, a tokom transporta do bolnice morali su čak tri puta da ga reanimiraju.

Nakon toga pao je u komu iz koje se probudio tek četiri dana kasnije – na intenzivnoj nezi u Budimpešti.

Šok nakon buđenja

Kada se probudio, usledio je još veći šok. Desna strana tela bila mu je potpuno paralizovana, a uz to je počeo da govori strane jezike – engleski i francuski – dok je privremeno zaboravio maternji mađarski.

Vremenom se govor normalizovao, ali je oporavak bio dug i zahtevan. Nakon tri nedelje u bolnici, upućen je na višemesečnu rehabilitaciju.

Dug put oporavka

Danijel je proveo mesece na terapijama, uključujući intenzivnu fizikalnu rehabilitaciju. Postepeno je uspeo da povrati pokretljivost i danas može normalno da funkcioniše, iako i dalje oseća posledice poput povremenog šepanja i ukočenosti.

Uprkos svemu, zadržao je pozitivan stav i ističe da se trudi da kroz sve prođe sa dozom humora.

Mogući uzrok komplikacija

Postoji sumnja da je tokom zahvata došlo do medicinske greške. Jedna od pretpostavki je da je mehurić vazduha dospeo u krvotok, što može izazvati simptome slične moždanom udaru.

Iako su mu mnogi savetovali da pokrene tužbu, još uvek nije doneo konačnu odluku.

Naučno objašnjenje: zašto je govorio strane jezike

Stručnjaci navode da ovakve pojave nisu potpuno nepoznate u medicini. Promena jezika nakon buđenja iz kome može biti povezana sa neurološkim fenomenima kao što su sindrom stranog akcenta i bilingvalna afazija.

Mozak skladišti različite jezike u odvojenim centrima, pa u slučaju oštećenja može doći do toga da strani jezik postane dominantan, dok se maternji privremeno potiskuje.

Ovaj neobičan slučaj pokazuje koliko i rutinski medicinski zahvati mogu nositi rizike, ali i koliko je ljudski mozak složen i sposoban za neočekivane promene. Danijelova priča istovremeno je upozorenje i inspiracija o snazi oporavka.