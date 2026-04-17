Svoju ispovest podelila je na platformi Reddit, gde je objava brzo postala viralna i izazvala snažne emocije među korisnicima širom sveta.

Pismo koje je čekalo godinama

Na koverti je pisalo „mojoj princezi“, a unutra se nalazila rukom pisana poruka njenog muža, koji je bio vojnik.

„Znam da ti još nije rođendan, ali više neću biti ovde“, napisao je, aludirajući na vojnu misiju zbog koje je očekivao da će propustiti još jedan njen rođendan.

Tek nakon njegove smrti, koja se dogodila pre više od deset godina, udovica je saznala da čestitka uopšte postoji.

Viralna objava i reakcije korisnika

Njena objava od 12. aprila prikupila je desetine hiljada reakcija i stotine komentara pre nego što je uklonjena, ali je priča već bila podeljena širom društvenih mreža.

U komentarima je opisala trenutak pronalaska pisma kao emotivan i bolan, ali i dragocen.

„Pravo malo blago“

Iako ju je sadržaj pisma rastužio, priznala je da ju je istovremeno i nasmejao, podsećajući je na ljubav koju su delili.

Otkrila je i da čuva veliku kutiju sa oko 200 rukom pisanih pisama koje su razmenjivali tokom veze na daljinu, kao i tokom njegovih vojnih misija, uključujući boravak na Sinaju u Egiptu.

„Volela bih da sam sačuvala još više uspomena, ali ova pisma su moje najveće blago“, napisala je.

Priča koja je dirnula hiljade ljudi

Korisnici Redita podelili su svoja iskustva gubitka i istakli koliko ih je ova priča pogodila.

Mnogi su naglasili da rukopis voljene osobe ima posebnu emotivnu vrednost i da takve uspomene ostaju zauvek.

Ova dirljiva priča još jednom pokazuje koliko ljubav i uspomene mogu trajati i nakon gubitka, ostavljajući snažan trag u životima ljudi.