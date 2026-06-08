Cena Brent sirove nafte skočila je za 4,8 odsto na 97,60 dolara po barelu, nakon što je Iran u nedelju lansirao rakete na Izrael uzvraćajući na izraelske napade na južna predgrađa Bejruta, prenosi Gardijan.

Izrael je rano jutros pokrenuo vazdušne napade na centralne i zapadne delove Irana, a nakon što je Iran u nedelju lansirao 10 raketa na sever Izraela kao odgovor na izraelske napade na južna predgrađa Bejruta.

Kako se krhko primirje na Bliskom istoku urušava, nestaju i nade da bi Ormuski moreuz mogao ponovo da bude otvoren, što bi omogućilo nastavak nesmetanog protoka energenata iz regiona, piše pomenuti portal.

Iranska državna televizija je prenela da se zvuk eksplozija čuo u Isfahanu, Karadžu, Tabrizu i Teheranu, ali nije bilo dodatnih informacija o žrtvama i materijalnoj šteti.

Očevici u Teheranu su potvrdili da se čula najmanje jedna snažna eksplozija zapadno od centralnih kvartova iranske prestonice.

BONUS VIDEO