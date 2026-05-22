Pravoslavni vernici žive u veri da će Bog čuti njihov vapaj na bolesničkoj postelji i uslišiti niihove molitve, ali i u učenju da ako bolesnik traži od Boga ozdravljenje samo za sebe i ne moli se da i drugi bolesni ozdrave, ne postupa dobro.

"Tebe, koga ništa ne boli, pomoli se za njih da ozdrave. Kad već ne jaučeš u krevetu, jaukni bar u molitvi za bolesne. Ukoliko se zdravi ljudi ne mole za bolesne, reći će im prekosutra Hrist, bili ste zdravi ali niste se molili za one koji su patili. Ne poznajem vas“, piše u Jevanđelju po Mateju.

Tebe, koji klecajuće utvrđuješ i oborene uspravljaš, i telesne muke čovekove otklanjaš, molimo se Tebi, Bože naš, slugu svoga koji boluje poseti milošću Svojom. Oprosti mu svako sagrešenje voljno i nevoljno. O Gospode, izlečujuću silu Svoju sa nebesa pošalji, dotakni se tela njegovog, ugasi groznicu, ukroti strast i svaku bolest koja se krije u njemu, budi lekar sluge Svoga, podigni ga sa postelje bolesničke i sa odra stradanja njegovog, i daruj ga svesavršenog Crkvi Svojoj, da blagougađa Tebi i tvori volju Tvoju. Jer Tvoje je da nas miluješ i spasavaš, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo. Ocu i Sinu i Svetome duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.“

Sveti Jovan Zlatousti rekao je da svi ljudi žude za molitvom, više nego što drveće ima potrebu za vodom. „Zato što niti drveće može da daje plodove ukoliko ne upija vodu kroz korenje, niti ćemo mi moći da donosimo skupocene plodove pobožnosti ukoliko se ne napajamo molitvom.“

MOLITVA ZA BOLESNIKA

Blagosloven si, Gospode Bože naš, lekaru duša i tela, koji i nemoći i bolesti naše na telu svom ponese, čijom se ranom mi iscelismo, pastiru dobri, koji dođe da izgubljenu ovčicu tražiš i koji iznemoglima daješ utehu i život sa vaskrsenjem; Ti si se u poslednje vreme učovečio i Bog Reč se sa telom na zemlji javio i sa ljudima poživeo radi ljudskog spasenja. O, Gospode, Ti na visinama živiš i na smirene gledaš; kao što si nekada primio Jezekijinu molitvu i suze, podigao ga sa bolesničkog odra, i produžio mu život za petnaest godina; kao što si preko proroka Jeliseja očistio od gube Neemana Sirca, i vaskrsao Sunamićankina sina; i kao što si Petrovu taštu od groznice izbavio; i zapovešću svojom gubave isceljivao; i dodirom haljine svoje iscelio od bolesti ženu, bolesnu dvanaest godina od tečenja krvi; i zbog vere kapetanovog slugu ozdravio; i udovičina jedinca sina iz mrtvih vaskrsao i predao ga majci njegovoj živa i zdrava; i Hananejkinu kćer od svirepog zloduha oslobodio; i pomazavši kalom oči slepom od roćenja, vid mu povratio; i četvorodnevnog i ljubljenog prijatelja tvog Lazara oživeo i dao ga sestrama njegovim; kao što si nekada dao vlast Apostolima tvojim da bolesne isceljuju i gubave čiste; kao što si carinike opravdao, i prikovan na krstu, raj si obećao razbojniku, Ti koji uzimaš na sebe grehe sveta; kao što si preko vrhovnih Apostola tvojih Petra i Jovana kod Krasnih vrata hromoga iscelio, i Tavitu iz mrtvih vaskrsao, i Evtiha Pavlom oživeo, i od gujina ujeda Pavlovu ruku nepovređenom sačuvao, i preko Pavla apostola tvoga krepkom rukom svojom oca Puplijeva od vatre i groznice iscelio, tako i sada, neiskazanim čovekoljubljem svojim i uobičajenim milosrđem svojim isceli slugu tvoga (ili: sluškinju tvoju) (ime) od njegovih (ili njenih) duševnih patnji. Molimo Ti se i preklinjemo Te, razreši, oprosti sluzi tvome (ili: sluškinji tvojoj) sva bezakonja za koja Te moli, i isceli ga od strasti, očisti od svake prljavštine tela i duše, ugasi vatru u njemu (ili u njoj) rosom milosti tvoje; oprosti mu ako koju zapovest tvoju naruši kao čovek koji telo nosi i telesno živi, ako sagreši pred Tobom danju ili noću, voljno ili nevoljno, svesno ili nesvesno, ili se um njegov povredi pogledom očiju ili sluhom ušiju ili mirisanjem ili nečim drugim, te sagreši i telom i duhom, i otuđi se od volje tvoje, no Ti sam, Gospode, kao blag i čovekoljubiv, podigni ga od opake bolesti i patnje. O, Vladaru Gospode, usliši nas grešne sada, i kad god Te prizovemo; pogledaj kao blag i ne pomeni bezakonja njegova prva, i izbavi njega (ili nju) i nas od večnih muka, i očisti njega i nas od svake rđave namere, i usta njegova (ili njena) neka veličaju Tebe, i usne njegove neka slave Tebe, i ruke njegove (ili njene) ukrepi na vršenje zapovesti tvojih, i noge njegove povedi putem tvojim, i sve udove i razum njegov (ili njen) utvrđujući molitvama prečiste Majke Tvoje i svih Svetih tvojih. Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, sa bespočetnim Tvojim Ocem, i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

MOLITVA ZA BOLESNE

Vladiko Svedržitelju, Sveti Care, Koji urazumljuješ i ne usmrćuješ, Koji klecajuće utvrđuješ i oborene uspravljaš i telesne muke čovekove otklanjaš, molimo se Tebi, Bože naš, slugu Svoga (ime bolesnika) koji boluje, poseti milošću Svojom. oprosti mu svako sagrešenje voljno i nevoljno. O, Gospode, izlečujući silu Svoju sa Nebesa pošalji, prikosni se tela njegova, ugasi groznicu, ukroti strast i svaku bolest koja se krije u njemu, budi Lekar sluge Svoga (ime bolesnika) podigni ga sa postelje bolesničke i sa odra stradanja njegovog i daruj ga svesavršenog Crkvi Svojoj, da blagougađa Tebi i tvori volju Tvoju. Jer Tvoje je da nas miluješ i spašavaš, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i svagda i u vekove vekova. Amin.