Maslinovo ulje je nezaobilazna namirnica u kuhinji, ali ako ga čuvate na pogrešan način, može se pokvariti brže nego što mislite.

Nažalost, ono ne sazreva kao sir niti se s vremenom poboljšava poput dobrog vina.

S obzirom na to da se često koristi tokom kuvanja, mnogi ga drže pored šporeta. Iako je to praktično mesto, zapravo je jedno od najgorih za dugoročno čuvanje. U razgovoru za Simply Recipes, maslinarka Meri Mori iz kompanije California Olive Ranch otkrila je četiri ključna faktora koja treba uzeti u obzir pri skladištenju ovog važnog sastojka.

Iako može delovati da maslinovo ulje traje zauvek, njegov rok trajanja je oko 18 do 24 meseca. „Za razliku od vina, maslinovo ulje ne postaje bolje s godinama“, kaže Meri.

Kada otvorite bocu, ukus počinje da slabi, pa stručnjaci preporučuju da se potroši u roku od mesec do dva. Oksidacija utiče na aromu, zato je važno da posuda uvek bude dobro zatvorena.

Bocu treba čvrsto zatvarati nakon svake upotrebe, čak i tokom kuvanja. Takođe, izbegavajte dodavanje nastavaka za sipanje, jer oni omogućavaju ulazak vazduha.

Maslinovo ulje najbolje se čuva na umerenoj temperaturi, bez velikih oscilacija. Držite ga dalje od šporeta, naročito ako je u metalnoj ambalaži, jer metal brzo provodi toplotu i može ubrzati užeglost.

Svetlost, poput toplote, takođe skraćuje rok trajanja. „Dugotrajno izlaganje svetlu smanjuje količinu antioksidanata u ulju, što utiče na ukus i dovodi do kvarenja“, objašnjava Meri.

Iako se nekima čini logičnim da ulje drže u frižideru, to nije dobra ideja. Iako ne mora nužno pokvariti kvalitet, može promeniti ukus, a u ulju se mogu formirati kristali. Kada se kasnije vrati na sobnu temperaturu, deo ukusa ostaje u talogu, što može ubrzati kvarenje.

Prema njenim rečima, jedini pravi način da sačuvate kvalitet i aromu maslinovog ulja jeste da ga držite u ormariću ili ostavi.

Idealno je da ulje čuvate u originalnoj boci, jer su zatamnjene boce dizajnirane da blokiraju svetlost, dok čvrst zatvarač sprečava ulazak kiseonika.

Ako ipak presipate ulje u drugu bocu, koristite ga što pre, jer takve posude propuštaju više vazduha, što dovodi do bržeg kvarenja, piše Express.