- Da, imamo poseban istorijski odnos sa Srbima, poseban etnički odnos, poseban odnos zasnovan na veri, ali oni su nezavisna zemlja koja bira svoj put razvoja, suočava se sa svojim teškoćama i samostalno odgovara na izazove sa kojima se suočava. Druga stvar je što je Srbija zemlja sa kojom imamo istinsko partnerstvo. I to partnerstvo nam omogućava da razgovaramo o najhitnijim pitanjima - rekao je Peskov u intervjuu za „Izvestija“ na marginama SPIEF-a, prenosi RIA Novosti.

"Srbiju bezobzirno i uz pritisak uvlače u konfrontaciju sa Rusijom"

Podsetimo, portparolka ruskog MSP rekla je za TASS da Srbiju bezobzirno i uz pritisak uvlače u konfrontaciju sa Rusijom. Odgovarajući na pitanje o mogućnosti da Srbija uvede vizni režim za Ruse, rekla da izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića pokazuju da takvih planova nema.

"Vidimo kako se Srbija u suštini beskrajno uvlači u konfrontaciju sa Rusijom. To rade pritiskom, to rade bezobzirno. Pitanje je, naravno, koliko će se Srbija suprotstaviti. Jer se ovde ne radi samo o Rusiji, pre svega se radi o samoj Srbiji", kazala je.

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Sanktpeterburški međunarodni ekonomski forum održava se od 3. do 6. juna ove godine.