Kristina Koh je pokazala kako izgleda oporavak i privikavanje na Zemljinu gravitaciju.

Kristina Koh i ostatak četvoročlane posade Artemis II vratili su se nedavno na Zemlju nakon svoje istorijske 10-dnevne misije u kojoj su se približili Mesecu.

Nakon povratka, Koh je objavila video na kojem prolazi kroz fizikalnu terapiju u procesu oporavka organizma. Astronautkinja NASA-e je objasnila da joj „vestibularni organi“ ne rade ispravno zbog boravka u mikrogravitaciji.

U videu koji je objavila 47-godišnja astronautkinja, koja je takođe prva žena koja je letela oko Meseca, vidi se kako pokušava da hoda pravolinijski, ali je jasno da se bori da održi ravnotežu.

Iako su članovi posade vežbali 30 minuta svakog dana, povratak na Zemljinu gravitaciju je veliki izazov. Koh je videom objasnila svojim pratiocima zašto oporavak traje toliko dugo, a istovremeno se našalila: „Pretpostavljam da ću morati još malo da sačekam da se vratim surfovanju.“

Nakon povratka na Zemlju, telo se još uvek prilagođava uslovima na Zemlji. „Kada su ljudi u mikrogravitaciji, sistemi u našem telu koji su evoluirali da govore mozgu kako da se kreće, naši vestibularni organi, ne funkcionišu pravilno“, objasnila je Koh, prenosi Yahoo.

Dodatno je objasnila kako se ljudsko telo zapravo prilagođava novim uslovima.

„Vremenom, naš mozak uči da ignoriše ove signale. Zato se, nakon povratka u gravitaciju, u početku u velikoj meri oslanjamo na vid da bismo se kretali u prostoru. Hodanje sa jednom nogom direktno ispred druge, sa zatvorenim očima, može biti pravi izazov!“