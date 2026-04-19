„Pasulj konačno ima svoj trenutak“, kaže Ešli Kičens, registrovana dijetetičarka i nutricionistkinja.

„Potražnja za integralnim namirnicama nastavlja da raste, a kako ljudi jedu manje mesa, biraju alternative koje su isplative, zdrave i ekološki prihvatljive. Pasulj je pristupačan izvor proteina jer je pristupačan, dostupan i može se koristiti na mnogo različitih načina.“

Pasulj je poznat kao izvor biljnih proteina, a sadrži jednu stvar koju životinjski proteini ne sadrže: vlakna.

„Ono što mnogim ljudima u poslednje vreme nedostaje jesu vlakna – a pasulj je prepun njih“, kaže Otam Bejts, sertifikovana klinička nutricionistkinja.

„Vlakna rastežu želudac, što vas čini sitim i zadovoljnim u roku od oko 20 minuta nakon jela. Takođe podržavaju stabilan nivo šećera u krvi, bolje zdravlje creva i povećanje hormona sitosti“, istakla je.

Pošto je pasulj pun hranljivih materija poput vlakana, biljnih proteina i antioksidanata, on pozitivno podržava vaše srce, creva i šećer u krvi i doprinosi dugovečnosti, kaže Kičens. Redovna konzumacija pasulja povezana je sa nižim LDL („lošim“) holesterolom, poboljšanim varenjem i smanjenim rizikom od hroničnih bolesti poput dijabetesa tipa 2 i srčanih bolesti, dodaje ona.

Pored proteina i vlakana, pasulj je takođe značajan izvor folata, bakra, gvožđa, magnezijuma, kalijuma i fitohemikalija koje mogu pomoći u smanjenju upale, objašnjava Hagins. Smatra se da pasulj takođe doprinosi dugovečnosti. „U stvari, smatra se hranom broj jedan za dugovečnost na svetu“, kaže Bejts.

„Populacije koje najduže žive jedu pasulj svakodnevno“, naglasila je ona, piše Real Simple.

Nutricionisti preporučuju različite vrste pasulja.

„Izbor raznovrsnih vrsta pasulja, kao i srodnog sočiva i graška je najbolja strategija u ishrani“,dodala je nutricionista.