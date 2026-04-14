Holesterol je jedan od onih zdravstvenih problema koji vremenom može dovesti do raznih tegoba. Zbog toga je veoma važno šta jedete.

Istraživanja pokazuju da jednostavna, pristupačna namirnica za doručak može napraviti pravu razliku.

Prema naučnicima sa Univerziteta u Bonu zob (ovas) može igrati snažnu ulogu u snižavanju holesterola, piše unibonn.de.

Rezultati nakon 2 dana

Prirodno bogata vlaknima i proteinima i klasifikovana kao složeni ugljikohidrat, zob je odavno hvaljena zbog svojih zdravstvenih prednosti.

Probna studija je otkrila da konzumiranje dijete koja se gotovo isključivo sastoji od zobene kaše tokom samo dva dana može "značajno" poboljšati nivo holesterola.

Koristi za zdravlje

Iako se radilo o studiji malog obima koja je uključivala samo 68 učesnika, naučnici su otkrili značajno smanjenje nivoa štetnog LDL holesterola lipoproteina niske gustine (LDL) kod onih koji su se pridržavali dijete isključivo sa zobi.

Dijeta se sastojala od 300 grama zobene kaše kuvane samo u vodi za sva tri obroka dnevno, a učesnicima je bilo dozvoljeno da jedu samo malo voća ili povrća uz svoja jela.

"Nivo posebno štetnog LDL holesterola pao je za 10 posto kod njih - to je značajno smanjenje, iako nije u potpunosti uporedivo sa efektom modernih lijekova", naveli su istraživači.

"Takođe su u proseku izgubili dva kilograma na težini, a njihov krvni pritisak je neznatno pao", dodala je.

LDL holesterol se taloži u zidovima krvnih sudova ako ga ima previše u krvi osobe, a te naslage su poznate kao plak.

Plak sužava krvne sudove, što dovodi do visokog krvnog pritiska. Rizik od pucanja naslaga i stvaranja krvnih ugrušaka koji mogu blokirati krvne sudove je takođe visok i može dovesti do kardiovaskularnih problema.