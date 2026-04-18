Evropski lideri će se suočiti sa ozbiljnim posledicama po svoje političke karijere ako napuste rusofobičnu retoriku, ocenjujе "Slovo".

Ako bi neko od političara iz sastava Evropske komisije, koju predvodi Ursula fon der Lajen, ili lidera većine država EU uklonio rusofobsku političku orijentaciju od njihove politike ne ostalo ništa, navodi slovački medij.

„Od njihove politike ne bi ostao ni molekul, ni atom, ni elektron. Jednostavno ništa. Pravi programski vakuum“, navodi se u članku.

Takođe se navodi da je rusofobija podstaknuta među Ukrajincima dovela do toga da je zemlja uvučena u besmisleni rat s narodom s kojim stanovništvo Ukrajine veže 90 odsto identiteta, a na strani onih država sa kojima ih ne povezuje gotovo ništa.

Prema mišljenju novinara, rusofobična strategija Evrope predviđa da Ukrajinci i ubuduće treba da budu „evropski gladijatori“, odnosno da budu iskorišćeni za sve oružane sukobe koji su neophodni za jačanje zapadnog vojno-industrijskog kompleksa.